Teseo, al via nuovi corsi di formazione

lunedì, 27 settembre 2021, 14:36

Teseo, agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, informa che sono aperte le iscrizioni a nuovi corsi gratuiti, finalizzati al conseguimento di competenze professionalizzanti e all’inserimento lavorativo di persone disoccupate, sia maggiorenni che minorenni.

Segnaliamo in particolare il corso Electric Job – Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione di impianti elettrici, rivolto a giovani minorenni che hanno interrotto il percorso scolastico. Si tratta di un percorso biennale (2100 ore), completamente gratuito, con 800 ore di stage in azienda, che mira a favorire l’inserimento dei partecipanti nel mondo del lavoro, in un settore come quello dell’impiantistica in continua ricerca di addetti qualificati. Le iscrizioni sono aperte sino al 14 ottobre p.v.

Altre opportunità formative sono rivolte a persone diplomate e in cerca di occupazione. Riteniamo particolarmente interessanti, due corsi, finanziati dalla Regione Toscana all’interno del progetto Digital Yachting Companies (DYAC), di 188 ore ciascuno (80 ore di stage in azienda) e finalizzati all’acquisizione di una Certificazione delle competenze (scadenza iscrizioni: 30 settembre)

Il primo corso riguarda l’installazione e la programmazione di dispositivi di controllo e automazione dei processi produttivi (PLC).

Il secondo, invece, forma esperti nell’istallazione, configurazione e manutenzione di sistemi di telecomunicazioni, progettazione di infrastrutture di rete e di sistemi di trasmissione dati wireless.

L’agenzia formativa Teseo propone inoltre alcuni corsi a pagamento riconosciuti dalla Regione Toscana: Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), Addetto all’assistenza di base (OSA), Gestione buste paga, Progettazione e disegno CAD.

Per saperne di più basta accedere al sito www.teseoagenzia.it, oppure contattare direttamente l’agenzia al n. 0584.420262 mail: agenziaformativa@teseofor.it.