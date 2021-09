Economia e lavoro



Una poesia per ringraziare il Centro Trasfusionale di Lucca

lunedì, 13 settembre 2021, 15:54

Una poesia per ringraziare il personale della Medicina trasfusionale dell’ospedale di Lucca per aver seguito con attenzione e amorevolezza il familiare, scomparso purtroppo nei giorni scorsi.

E’ il dono particolare che la figlia di Angelo Fulceri ha fatto avere alla struttura, insieme a una donazione in memoria del padre.

Un quadro con i versi a loro dedicati è stato affisso dagli operatori nella sala d'attesa dell’ambulatorio del Servizio Trasfusionale di Lucca, dove Angelo è stato a lungo seguito e aiutato nel suo percorso di cura.

Nella poesia si evidenzia l’impegno di infermiere e medici per rendere meno pesante al paziente questa “avventura dolorosa” e per fornirgli sempre “il liquido magico” necessario per affrontare la sua malattia.

“Fino in fondo - si legge nella lirica – il centro di trasfusione vicino ti è stato / e con amore niente ti ha negato / noi lo vogliamo ringraziare”.

I familiari di Angelo chiudono il loro ringraziamento in rima con un appello alla donazione, considerato anche che il sangue, “bene prezioso”, è stato davvero importante per curare il loro congiunto: “Donare il sangue è / una grande missione / che va fatta con passione… / il sangue che con amore viene donato servirà / per aiutare una persona a trovare pace e serenità”.

“Questa toccante testimonianza di gratitudine - evidenzia il direttore della struttura Rosaria Bonini - ha commosso tutto il nostro personale ed è la conferma di come sia importante che tra paziente e operatori sanitari si crei un rapporto di fiducia e di collaborazione. Angelo era una persona rispettosa e positiva e il suo costante apprezzamento per il nostro lavoro ci ha sempre inorgoglito.

Ringrazio i suoi familiari anche per l’appello alla donazione perché, ormai è noto, il sangue non è riproducibile in laboratorio ma è indispensabile alla vita umana. Effettuare una donazione, di sangue intero oppure dei suoi componenti separati, è molto importante per garantirne una continua disponibilità, con scorte adeguate e di qualsiasi gruppo sanguigno. Donare è, inoltre, semplice e sicuro”.