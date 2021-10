Economia e lavoro



Alla Camera di Commercio un nuovo strumento per l'assistenza sulle pratiche

martedì, 26 ottobre 2021, 12:27

Cerchi assistenza sulle pratiche da presentare al Registro imprese o al REA? La Camera di Commercio di Lucca mette finalmente a disposizione il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese, il nuovo strumento gratuito che guida passo passo nella predisposizione di tutti gli adempimenti pubblicitari.

Per capire come funziona il nuovo sistema integrato di assistenza, giovedì 28 ottobre dalle 15 alle 17 si terrà un webinar durante il quale i funzionari camerali, assieme agli addetti di Infocamere, dimostreranno come sfruttare al massimo le potenzialità del portale. La partecipazione è gratuita. Per partecipare è possibile iscriversi al link: https://bit.ly/3BfhlL3

Di cosa si tratta

Il Sari aiuta gli utenti ad accedere, gratuitamente e in autonomia, a tutte le informazioni necessarie per la predisposizione delle pratiche telematiche tramite caselle di ricerca guidate.

Le schede con le informazioni sono facilmente consultabili tramite ricerca per parola chiave o navigando tra le categorie; a disposizione degli utenti anche le notizie in evidenza, i modelli e gli approfondimenti riferiti ad alcune tipologie di pratiche.

Il Sari, inoltre, è l'unico strumento che consente di interagire con i funzionari camerali per questioni di particolare complessità: l'utente, cliccando sul pulsante "Contatta l'assistenza", oltre ad avere informazioni sui contatti telefonici, potrà inviare quesiti scritti cui sarà data risposta nel minor tempo possibile.

Lo strumento contiene: le schede sugli adempimenti societari contenute nella nota "Guida interattiva agli adempimenti societari", completate da approfondimenti guidati per la compilazione delle pratiche; le schede sugli adempimenti per le imprese individuali; le schede sugli adempimenti relativi alle attività economiche e alle attività regolamentate; le schede sugli adempimenti relativi alle imprese artigiane; le schede sugli adempimenti relativi ai soggetti che si iscrivono solo al Repertorio economico Amministrativo (associazioni , fondazioni ecc) e, infine, le schede sugli adempimenti relativi alle attività economiche e alle attività regolamentate.

Sul sito della Camera di Commercio è possibile inoltre consultare il Tutorial.