Economia e lavoro



Bindocci: "Solidarietà alla Cgil di Lucca, ma è inaccettabile che si paghi per lavorare!"

domenica, 10 ottobre 2021, 19:07

Ancora una volta il sindacalista Uil Massimiliano Bindocci sembra avere più intelligenza umana e sociale di tutti i suoi colleghi nell'analizzare quanto avvenuto a Roma:

La Uilcom Toscana settore carta, pur nelle differenze di strategia sindacale, vuole ribadire la assoluta condanna dell’assalto alla sede della CGIL nazionale, la Uilcom Toscana condanna sempre di ogni scelta violenta e ribadisce la assoluta inviolabilità delle sedi sindacali, che sono presidio di legalità nella società e nei posti di lavoro.

Chi lavora sa bene che dove c’è il sindacato, spesso - purtroppo in sempre - si possono esercitare i propri diritti, mentre dove il sindacato non c’è i diritti e le pratiche della sicurezza non sono spesso presenti.

Quindi solidarietà alla CGIL per l’assalto subito.

La assoluta condanna dei violenti non può però far dimenticare che si debba trovare una soluzione a quei lavoratori che hanno deciso di non sottoporsi alla vaccinazione - come consentito dalla legge - e che sono costretti a sostenere costi inauditi per andare al lavoro, dovendosi sottoporre a tamponi a proprie spese.

Pagare per andare a lavorare è nostro avviso inaccettabile.