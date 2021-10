Economia e lavoro



Ecco la nuova sede di Sistema Ambiente

venerdì, 15 ottobre 2021, 16:52

di barbara ghiselli

Un progetto ambizioso e di grande interesse, quello che trasformerà l'area industriale inutilizzata e semi – abbandonata di San Pietro a Vico nella nuova sede sostenibile, moderna e funzionale di Sistema Ambiente.

La presentazione della nuova sede si è tenuta questa mattina durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato: il sindaco Alessandro Tambellini, gli assessori Valentina Simi (ambiente), Serena Mammini (urbanistica) e Francesco Raspini (lavori pubblici), il presidente di Sistema Ambiente, Matteo Romani, la dirigente tecnica, Caterina Susini, la componente del Cda, Silvana Sechi e gli architetti Francesco Adorni e Marco Oriani di CM2 Associati che insieme a Microscape Architecture hanno ideato, curato e studiato il progetto architettonico risultato vincitore dal concorso internazionale indetto da Sistema Ambiente.

"La nuova sede di Sistema Ambiente, – ha esordito Tambellini - oltre a risolvere annose problematiche di spazio che attualmente l'azienda trova a gestire e ad affrontare quotidianamente, diventerà anche un modello – pilota per quanto riguarda la possibilità di riutilizzare immobili esistenti e trasformarli in strutture autosufficienti e altamente eco – compatibili".

Hanno preso poi la parola Adorni e Oriani ricordando che il progetto si basa su tre punti cardine: l'immagine, la funzionalità e la sostenibilità e che la zona individuata a San Pietro a Vico, che rispetta tutte le prescrizioni Asl e Arpat in materia di igiene acustica, ha un'area scoperta di 8 mila mq da utilizzare come parcheggio per tutti i mezzi utilizzati per la raccolta differenziata, un capannone di 4 mila mq, di cui 800 già adibiti in uffici.

Nella parte frontale si troveranno proprio gli uffici, dietro i quali troverà spazio un auditorium. Sul retro dell'edificio, invece, saranno trasferiti l'officina, il lavaggio dei mezzi e le presse. Ampi spazi per gli uffici, le sale riunioni, il refettorio e la mensa, invece, al primo piano. Ci sarà un'area di attesa scoperta composta da un porticato che permetterà il dialogo tra esterno e interno: non sarà, infatti, una struttura chiusa e monolitica, ma, piuttosto, un edificio in grado di connettere il fuori con il dentro, l'ambiente circostante con gli uffici interni.

Una volta entrati nella struttura, che rispetterà i canoni dell'edilizia NZEB - Nearly zero emission building, quindi completamente ecosostenibile, un ampio patio darà luce e aria alla zona dell'atrio e della reception. Tutto intorno all'edificio saranno presenti ampie aree a verde che richiamano non solo la flora mediterranea ma anche quella tipica lucchese, come lecci, pioppi, timo, rosmarino, origano, aneto. Un sistema intelligente di schermatura solare permetterà di sfruttare al massimo le ore di sole durante tutto l'anno.

Uno dei punti di forza della nuova sede sarà proprio la sostenibilità ambientale raggiunta attraverso impianti di raffreddamento passivo per evaso-traspirazione, recupero e riciclo dell'acqua piovana per l'irrigazione e il lavaggio dei mezzi, l'utilizzo delle piante e delle aree verdi per controllare la temperatura interna. Sarà presente anche un impianto fotovoltaico per la produzione di energia e saranno ridotti i consumi energetici tramite strategie e utilizzi consapevoli delle risorse naturali.

"La zona – spiegano Romani e Susini- è adatta alle diverse esigenze dell'azienda e qui saranno concentrate tutte le attività che oggi sono distribuite nelle tre sedi più piccole (la sede di Borgo Giannotti e i due immobili di San Pietro a Vico). In questo modo, Sistema Ambiente mira a razionalizzare le risorse e i costi, a rendere più efficienti i percorsi degli addetti alla raccolta differenziata e, soprattutto, a migliorare l'offerta dell'ente. La nuova sede diventerà, così, il punto di riferimento per qualsiasi necessità dei cittadini. Per Sistema Ambiente questo è un passaggio chiave: non solo doteremo il territorio di un edificio pubblico altamente sostenibile, capace, per primo, di sfruttare i sistemi di premialità esistenti per coloro che decidono di recuperare un immobile e convertirlo in una struttura a impatto ambientale zero, ma cambieremo volto alla nostra azienda. Con questo intervento miriamo infatti a rendere ancora più efficiente Sistema Ambiente, ottenendo grandi risparmi sulla gestione ordinaria fino a 500mila euro e ottimizzando i servizi e le attività, in un'ottica di stretta connessione con il territorio e con i cittadini; vogliamo inoltre raggiungere un forte impatto sociale positivo, capace magari di innescare un processo virtuoso da prendere a modello anche da altre aziende pubbliche e private del territorio".

Raspini ha evidenziato come, con la nuova sede di Sistema Ambiente ci sia l'intenzione di fare da apripista per gli altri enti pubblici e i soggetti privati, per diventare un modello virtuoso anche da un punto di vista edilizio, che possa essere esportato anche al di fuori del nostro territorio.

Dello stesso parere Simi e Mammini che hanno dichiarato: "La nuova sede sarà un edificio innovativo, ecosostenibile e al tempo stesso ad elevato comfort che ci consentirà di ottimizzare ulteriormente il lavoro dell'azienda e offrire un servizio sempre più puntuale e sempre migliore".

Alla base dell'iter che porterà alla realizzazione della nuova sede di Sistema Ambiente c'è un protocollo d'intesa che l'azienda ha siglata insieme con il Comune di Lucca e Lucense, che ha dettato precise linee guida per le opere interne.







Al progetto architettonico, selezionato tra le molte proposte arrivate tramite un concorso internazionale di idee, la cui commissione giudicatrice era presieduta dall'architetto Stefano Boeri, hanno lavorato gli architetti Marco Oriani, Francesco Adorni, Flavia Brajon, Pietro Gualazzi, Ana Tevzadze (per CM2 Associati) e gli architetti Saverio e Patrizia Pisaniello per Microscape Architecture. Le strutture sono state progettare da L2 Progetto, mentre gli impianti sono a cura di Studio 3Energy Associati. Hanno collaborato anche l'agronoma Fiorella Castellucchio, il geologo Antonio Corti e gli esperti in sostenibilità del Laboratorio BexLab Building Environmental Experience e del DIDA Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Firenze, il direttore professor Saverio Mecca, il co-direttore la professores