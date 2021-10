Economia e lavoro



Fondo impresa donna: in arrivo 20 milioni di euro dal governo

mercoledì, 20 ottobre 2021, 12:26

Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara rende noto come il ministero dello sviluppo economico abbia emanato un decreto che rende operativo il cosiddetto "Fondo Impresa Donna", fissando le regole di accesso a contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, con la finalità di rafforzare gli investimenti e i servizi a sostegno dell'imprenditorialità femminile.



L'obiettivo è appunto quello di incentivare la partecipazione delle donne al mondo imprenditoriale, supportando competenze e creatività per l'avvio di nuove imprese e la realizzazione di progetti innovativi. Fondo Impresa Donna nasce con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro (20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022) ai quali si aggiungeranno successivamente i 400 milioni previsti dal Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. In sintesi, il fondo è destinato a imprese individuali la cui titolare sia donna; cooperative e società di persone con ameno il 60% di donne socie; società di capitale con quote e componenti del Cda per almeno due terzi al femminile; lavoratrici autonome.



Il fondo è finalizzato a sostenere: interventi per l'avvio dell'attività; gli investimenti ed il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia (per i quali è stata prospettata l'assegnazione dell'80% delle risorse); programmi ed iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile; programmi di formazione ed orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello nazionale e di Unione Europea.



Il decreto firmato passerà alla Corte dei Conti per la registrazione e Confcommercio attende l'emanazione del decreto attuativo e la conseguente apertura ufficiale del bando da parte di Invitalia. Per maggiori informazioni e per essere poi contattati non appena aperte le domande, è possibile contattare gli uffici del credito di Confcommercio ai numeri 0583/473125 (Elisa) o 0583/473180 (Alessandro).