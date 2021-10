Economia e lavoro



Il nuovo Tenucci Store in periferia è fresco e moderno come… un gelato al pistacchio!

venerdì, 22 ottobre 2021, 09:33

di mara gemignani

“Siamo freschi freschi!” sorride Carlo Tenucci riferendosi al suo nuovo negozio aperto da appena due settimane fuori città, sul Viale G. Puccini 940, a Sant’Anna. Fresco di apertura, senz’altro, ma di “fresco” Tenucci Store ha ben altro: con il suo stile vintage e industriale, con i capi di abbigliamento delle marche più disparate e con un’attenzione continua alle novità e alle mode del momento, al nuovo punto vendita non manca niente rispetto a quello del centro città. Una novità per la periferia di Lucca e una sosta obbligatoria durante una giornata di shopping. In occasione dell’inaugurazione, anche la Cremeria Opera ha voluto omaggiare la freschezza e la modernità del marchio Tenucci, dedicandogli il gusto del mese di ottobre, un gelato a base di pistacchio e meringa: un mix di ingredienti che, come il negozio, sono alla moda, raffinati, freschi e gustosi.

Dal 2 ottobre, il nuovo punto vendita ha dato il via alle danze e da subito si sono presentati i più curiosi, i passanti o gli abituali compratori del marchio. I clienti affezionati avranno sicuramente riconosciuto il flipper all’ingresso del negozio, lo stile e addirittura le dipendenti, così come i prodotti, che sono in linea con quelli presenti nel negozio del centro città, e che presentano anche qualche nuovo marchio.

Il proprietario ha notato una differenza di clientela tra i due punti vendita, alimentata sicuramente da un’importante opportunità che la collocazione di questo nuovo negozio offre: il parcheggio, che consente a chiunque di fermarsi per un giro, anche veloce, all’interno del locale. Una clientela mordi e fuggi o proveniente da altre zone, che potrebbe anche capitare casualmente davanti alle invitanti vetrine del negozio.

“È il momento giusto per investire – dichiara Carlo Tenucci in merito alla nuova apertura – tanti lo stanno facendo sulle vendite online, ma io sono a favore della vendita fisica e per questo ho voluto realizzare un punto vendita in più in cui poterlo fare”.

I primi giorni di apertura si stanno rivelando costanti e buoni per dare il via all’attività, in linea con il successo preannunciato dalla giornata di inaugurazione, in cui i presenti hanno anche potuto assaggiare il gusto di gelato “Tenucci”. Altra iniziativa, sempre legata all’inaugurazione e che ha riscontrato moltissimo successo sui social, è stato il contest per aggiudicarsi una seduta di armocromia, una delle ultime tendenze della moda. Si tratta di un campo innovativo in cui Carlo Tenucci per primo crede molto e in cui vorrebbe investire per il futuro della sua attività.

Modernità, freschezza e novità. Tenucci Store dimostra nuovamente di essere un marchio contemporaneo, che ricerca la qualità e l’innovazione senza mai perdere le sue caratteristiche.

Foto Ciprian Gheorghita