Economia e lavoro



Lucca Comics & Games: intensificati i servizi di Sistema Ambiente

lunedì, 25 ottobre 2021, 14:04

La città si prepara ad accogliere la 55ª edizione di Lucca Comics & Games e anche Sistema Ambiente si è mossa per organizzare al meglio il servizio, con turni aggiuntivi e più personale.



In particolare sono stati assunti 17 operatori in più per il servizio di raccolta e svuotamento Garby, mentre 30 addetti saranno impiegati per la pulizia del centro storico durante il turno notturno, dalle 22 alle 6.20. Quest'ultimo è organizzato con tre squadre, da circa dieci unità l'una: due gli addetti alla autospazzatrice e minispazzatrice, sei operatori si occuperanno dei soffiatori, undici dello svuotamento dei cestoni, altri undici si dedicheranno alla raccolta dei rifiuti dei carrellati per le utenze non domestiche.



Per gestire al meglio l'alto flusso di persone per le vie della città, durante tutto il periodo dell'evento saranno posizionati 2000 cestoni all'interno delle mura e 100 bidoni carrellati ai banchetti dislocati nella prima periferia, compresi il Polo Fiere e il Palazzetto dello Sport.



La pulizia delle aree esterne al centro storico, inclusi i punti di ristoro, avverrà presumibilmente intorno alle 5/6 del mattino.



Si ricorda, inoltre, che il porta a porta domestico e non domestico sarà effettuato regolarmente, come da calendario, su tutto il territorio comunale, anche lunedì 1° novembre.



"Si torna ad avvertire il clima Comics e questo è un bellissimo segnale per Lucca - spiega la dirigente tecnica di Sistema Ambiente, Caterina Susini -. Noi saremo organizzati per gestire al meglio il flusso delle persone anche dal punto di vista ambientale e del decoro, pronti a offrire alla città e alla comunità il miglior servizio possibile. Abbiamo raddoppiato i turni, previsto un turno notturno parecchio composito e assunto più personale, così da portare avanti insieme la raccolta ordinaria, lo svuotamento dei Garby e dei carrellati, con la pulizia straordinaria dei cestini urbani, dei cestoni verdi e delle strade".