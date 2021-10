Economia e lavoro



Miac, industria cartaria in vetrina al polo fiere

mercoledì, 13 ottobre 2021, 14:16

di chiara grassini

Inaugurata la mostra internazionale dell'industria cartaria al polo fiere, la manifestazione ufficiale di Assocarta e Confindustria Toscana Nord organizzata da Edipapa Srl.

Alla cerimonia di apertura erano presenti esponenti della politica locale che dopo il taglio del nastro, hanno tenuto un incontro nella sala conferenze della struttura. A parlare per primo il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini che ha ribadito quanto sia importante sul territorio una manifestazione come Miac e che l'industria cartaria accompagnata da quella meccanica rappresenta il più grande comprensorio compresa la Garfagnana.

I dati parlano chiaro: 330 aziende con 10.000 addetti e un fatturato di 4.6 miliardi tenendo in conto l'esportazione pari al 30 per cento.



Secondo Tiziano Pieretti, vice presidente con delega energia di Confindustria Toscana Nord, tre sarebbero le criticità che si riscontrano nel settore. Innanzitutto i costi dell'energia dove "incrementi inaspettati hanno portato i prezzi a un livello insostenibile". L'aumento non è solo un problema italiano ma mondiale, ha fatto sapere. Poiil costo dei trasporti e delle materie prime con un occhio al Pnnr che punta l'attenzione sull'ambiente e alla competitività delle industrie. Sempre stando alle sue parole due sono gli elementi che riguardano il piano nazionale della gestione rifiuti: la classificazione degli stessi , la sburocratizzazione per ulteriori investimenti. Tra gli obiettivi 2030/2050 l'abbandono delle discariche e un piano regionale in collaborazione con la regione Toscana molto apprezzato in materia di "rifiuti speciali".

Assocarta, rappresentata dal suo presidente Lorenzo Poli, resiliente e assenziale sono i due aggettivi che al meglio definiscono l'associazione. Il primo perchè il "settore è fondamentale per il territorio" mentre il secondo si riferisce al fatto che "la carta sta avendo un grosso impulso".



Poli, nel corso del suo intervento, ha fornito informazioni più precise sul collocamento dell'Italia in Europa dal punto di vista cartario. Si posiziona terzo produttore a livello europeo dopoSvezia e Germania. Nel 2020, anno del lockdown, vi è stato un calo del volume intorno al 4 per cento ma poi recuperato a pieno ritmo nel 2021 con "numeri da rimbalzo" del 13 percento e con un incremento del fatturato.

E infine l'assessore regionale alle infrastrutture, alla mobilità e all'urbanistica Stefano Baccelli. Il politico ha spiegato quali sono gli interventi programmati dalla regione Toscana e che tutt'ora sono in corso.



La società autostrade a inizio 2022 realizzerà la terza corsia della Firenze-Mare partendo dal nodo di Peretola. Sempre nei primi mesi del nuovo anno in programma anche la variante di valico, ovvero una galleria lunga 7.6 km a tre corsie. E il porto di Livorno?

"E' stato bandito un progetto per la Darsena Europa - ha precisato l'assessore- . Per un investimento di 400 milioni di cui 200 stanziati dalla regione Toscana. Il collegamento Collesalvetti-Vada odi far arrivare i semirimorchi e i container di grandi dimensioni dal porto di Livorno fino alla Finlandia senza rottura di carico".