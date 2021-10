Economia e lavoro



Mugnaini Avvolgibili per ogni vostra esigenza in fatto di infissi, avvolgibili e verande

mercoledì, 6 ottobre 2021, 13:43

Avvolgibili Mugnaini ha aperto nel 2013 la sua prima sede nella zona industriale delle Bocchette a Capezzano Pianore. Specializzatasi fin dall'inizio in tutto ciò che riguardava la manutenzione e l'istallazione di infissi e tapparelle, ha poi ampliato l'offerta con le porte interne, le zanzariere ed i portoni blindati.

E' del 2018 invece l'apertura del nuovo Show Room in via Marco Polo a Viareggio, nella zona commerciale del Trony e dell'ex Ipermercato.

All'interno dell'ampio negozio si possono toccare con mano porte ed infissi a marchio Fossati Serramenti, portoni blindati e porte interne a marchio Bertolotto - Gardesa, porte in vetro by Glamour Design, realizzate in svariati materiali e pressochè infinite varianti di colore. Per gli infissi abbiamo i telai in PVC con anima in profilato Veka, equipaggiati con doppio o triplo vetro ad isolamento sia termico che acustico.

Per le finiture si va dall'effetto-legno in molteplici tonalità ed essenze, alle finiture bianco ed avorio in massa. Inoltre, ed il nome stesso lo dice, Avvolgibili Mugnaini è unico produttore in zona di avvolgibili PVC, e dispone anche di avvolgibili in alluminio coibentato, acciaio coibentato e avvolgibili blindati, realizzati su misura e posti in opera da personale altamente qualificato.

Quanto alla realizzazione, il montaggio e le eventuali assistenze e riparazioni, Avvolgibili Mugnaini dispone di due squadre in grado di operare velocemente in tutta la Versilia e Lucchesia.

Altro punto a favore è la possibilità, almeno fino a fine 2021, di ottenere tramite la cessione del credito lo sconto immediato in fattura del 50 % dell'importo sull'acquisto dei nuovi serramenti; incentivo rivolto anche a chi non ha capienza fiscale e che non necessita di comunicazioni di apertura lavori ( Scia o Cila per esempio ) Passando ai settori specifici non va dimenticato il settore “Mare” per il quale è specializzata nella chiusura degli stabilimenti balneari con avvolgibili e serramenti . Mugnaini si avvale della collaborazione con Somfy, leader mondiale nelle automazioni, per l’installazione di avvolgibili per le chiusure automatizzate dei vagoni.

La ditta produce anche passerelle mare in Pvc bianco antiurto, leggere, resistenti, antiscivolamento, facili da smontare e da riporre in magazzino durante la chiusura dello stabilimento balneare nel periodo invernale. Infine da non dimenticare, per la prossima estate, l'assortimento di verande, tende e zanzariere disponibili in base alle specifiche esigenze del cliente.

Mugnaini Avvolgibili - Showroom via Marco Polo 137 Viareggio - Magazzino ricambi Via Comparini 65 Viareggio - tel. 0584/968715 - www.avvolgibilimugnaini.com