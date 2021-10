Economia e lavoro



Pericolo truffe online: Enel mette in guardia

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:12

Una guida per difendersi dal pericolo truffe dei pagamenti elettronici ed aiutare le famiglie a fare acquisti e transazioni con smartphone, pc e carte di pagamento in maniera consapevole e sicura, sia in negozio che online: è disponibile da oggi gratuitamente “Pagare digitale: carte e app che ti semplificano la vita”, il primo vademecum curato da Altroconsumo in collaborazione con Enel X Financial Services per utilizzare al meglio le potenzialità degli strumenti di pagamento alternativi al contante, come Enel X Pay, ormai sempre più diffusi anche in Italia, e difendersi dalle truffe online.

Nel 2020 in Italia gli acquisti in modalità contactless sono cresciuti del 29% in termini di valore transato, raggiungendo 81,5 miliardi di euro. Nei primi sei mesi del 2021 la crescita è stata ancora più sostenuta. Parallelamente in tutto il mondo nei primi mesi dello stesso anno sono aumentate del 600% le e-mail di phishing.

“La collaborazione con Altroconsumo ci ha permesso di realizzare questa guida pensata per facilitare i consumatori nell’utilizzo di app e carte di pagamento” ha detto Giulio Carone, CEO di Enel X Financial Services. “Si tratta di un’iniziativa di educazione finanziaria importante che dimostra come la mission di Enel X Pay non sia solo di contribuire all’innovazione del mercato dei digital payments, sviluppando servizi sempre più semplici e all’avanguardia, ma anche di accompagnare l’evoluzione delle abitudini d’acquisto dei clienti, rendendoli più informati e pronti a cogliere tutte le opportunità legate ai nuovi strumenti di pagamento elettronici”.

“La guida – ha commentato Federico Cavallo, responsabile relazioni esterne Altroconsumo – è un esempio di come si possa fare buona educazione finanziaria mettendo insieme le esperienze e le competenze di una organizzazione come Altroconsumo, attiva nella informazione a favore dei consumatori anche nel campo dei pagamenti, e di un operatore di questo mercato come Enel X Financial Services”.

La guida completa è disponibile al link https://www.enelx.com/it/it/news/2021/10/pagare-digitale-guida-ai-pagamenti-elettronici?ecid=Display-Comunicato-IT_EnelXFinancialServices_IT-link-AltroConsumo.