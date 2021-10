Economia e lavoro



Salute mentale: a Lucca una marcia per il benessere psicofisico

lunedì, 11 ottobre 2021, 17:53

Si è svolta ieri (10 ottobre) sulle mura di Lucca, come in altre località toscane, la marcia non competitiva “La Toscana in marcia… per il benessere psicofisico”, nell’ambito della Giornata mondiale della salute mentale.

L'appuntamento era davanti al “Caffè delle Mura”, da dove è partita la camminata, durante la quale sono state seguite in maniera precisa le disposizioni anti-Covid. I partecipanti all’evento, dopo con un giro della cerchia muraria, sono arrivati a Palazzo Ducale, sede della Provincia di Lucca, che aveva coinvolto anche alcune scuole.

Hanno preso parte alla marcia operatori e utenti della Salute mentale adulti e della Salute mentale infanzia e adolescenza dell'Asl Toscana nord ovest , tutti insieme per sensibilizzare la popolazione sui problemi legati al disagio mentale, che riguardano ormai tutte le fasce della popolazione, e per favorire la promozione del benessere psicofisico, bene prezioso per la comunità.

La giornata - come hanno spiegato gli organizzatori nei giorni scorsi - è stata istituita nel 1992 e inizialmente aveva ogni anno un tema specifico, ma lo scopo era comunque quello di promuovere in generale le attività di tutela e di informare positivamente e correttamente la cittadinanza sulle tematiche inerenti la salute mentale, mentre dal 1996 in ogni edizione c'è un tema specifico. Quest'anno la giornata era dedicata alla prevenzione del suicidio.

L'obiettivo principale del Coordinamento toscano delle associazioni per la salute mentale, presieduto da Gemma Del Carlo, è quello di tutelare i diritti delle persone con disturbi mentali e delle loro famiglie, facendosi portavoce dei loro bisogni con le istituzioni pubbliche e private, in particolare con la Regione Toscana, con la quale vi sono da sempre costanti contatti, in un rapporto di reciproca collaborazione e condivisione.