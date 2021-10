Economia e lavoro



Vini e liquori Massei: qualità e tradizione nel cuore di Lucca dal 1961

sabato, 9 ottobre 2021, 22:46

di mara gemignani

Se vi trovate a Lucca e siete alla ricerca di un locale storico, tradizionale e accogliente, in cui poter comprare prodotti tipici e vini di qualità, la tappa obbligatoria sarà in via Sant’Andrea 19, presso l’enoteca Ugo Massei. Presente sul territorio da decenni, il negozio di vini e liquori lucchese è oggi una delle realtà storiche più caratteristiche della zona.

È Paolo Massei, figlio di Ugo e titolare odierno del negozio, a raccontare la storia che lo lega all’enoteca, e di come questa abbia preso il nome della sua famiglia. Suo padre divenne proprietario del negozio quando aveva 21 anni, nel 1961, dopo un periodo in cui aveva iniziato a lavorarci come garzone, fin dalla giovanissima età di 13 anni.

“Anche io iniziai presto a lavorare al negozio – racconta Paolo Massei – avevo 15 anni e non avevo molta voglia di andare a scuola, così davo una mano a mio padre e nel 1988 diventai il proprietario”.

Un’ottima scelta, quella di Paolo, che continua così a portare avanti lo storico negozio lucchese, offrendo sempre prodotti tipici, di qualità e a chilometro 0. Una passione che ha accomunato padre e figlio, protagonisti così di una carriera simile, e artefici di un vero e proprio punto di riferimento per la città.

L’ambiente e l’aspetto del punto vendita non sono cambiati negli anni, così come il lavoro svolto dalla famiglia Massei, che il proprietario definisce “alla vecchia maniera”: un locale tradizionale con il proprio aspetto caratteristico e che, soprattutto, cerca di accontentare tutti i clienti, con prezzi accessibili.

Paolo rivela un trucchetto che permette di ridurre alcune spese e che risulta essere in perfetta sintonia con l’aria storica che caratterizza il negozio: ha deciso infatti di utilizzare la carta di giornale per incartare le proprie bottiglie, unendo così l’utile al dilettevole. Per usare una parola tanto in voga e anacronistica rispetto allo spirito del locale, si può dire che Paolo abbia creato un packaging per i propri prodotti che sia tradizionale ma allo stesso tempo innovativo, rendendo peculiare ogni prodotto che il cliente decide di portare a casa con sé.

L’enoteca Ugo Massei è quindi un marchio ormai noto e garantito a Lucca, un piccolo paradiso di pasta, olio, vini e liquori da poter assaporare e acquistare senza troppe difficoltà. Uno spirito forte, quello della famiglia Massei, che negli anni ha sempre mantenuto i suoi punti di forza, senza snaturarsi. Una forza che prosegue ancora oggi, nonostante il periodo storico difficile, ma che Paolo riuscirà sicuramente a superare, riponendo fiducia sui propri prodotti e sul suo amato negozio.

“La pandemia ci ha dato noia – conclude Paolo – ma noi stringiamo i denti!”.



Foto Ciprian Gheorghita