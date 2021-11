Economia e lavoro



Anva: "Ambulanti, al lavoro per suolo pubblico gratuito anche nel 2022 e nuova deroga per i furgoni Euro 0"

mercoledì, 3 novembre 2021, 09:23

Il recupero dei due mercati del Don Baroni annullati, la questione della deroga per l’accesso nel centro storico di Lucca dei furgoni Euro 0-1-2, la proroga dell’esenzione del pagamento del suolo pubblico anche nel 2022. Sono questi i tre filoni principali sui quali Anva Lucca, il sindacato degli ambulanti di Confesercenti Toscana Nord, sta lavorando già da qualche settimana con il proprio direttivo.



“Abbiamo già protocollato in Comune – spiega il responsabile Massimiliano Logli – la nostra richiesta di recuperare una data delle due annullate al Don Baroni (una per il Settembre e l’altra per Lucca Comics) con un mercato straordinario domenica 19 dicembre nella vecchia collocazione dei Bacchettoni. Per la seconda data da recuperare attendiamo un confronto con la Soprintendenza, alla quale abbiamo chiesto un incontro, per concordare le modalità di occupazione delle mura”.



Poi la questione degli Euro 0. “Il 31 dicembre scade la deroga concessa dalla Regione per permettere ai furgoni con quelle caratteristiche di entrare nel centro storico di Lucca – aggiunge il responsabile lucchese di Anva Confesercenti -. Siamo consapevoli che si tratterebbe di una ulteriore concessione, ma siamo altrettanto consapevoli che il 2021 per gli ambulanti non è stato poi così diverso dal 2020 e quindi chiedere loro un grosso investimento per un nuovo mezzo vorrebbe dire mettere in ginocchio la maggioranza delle imprese. Stiamo lavorando di concerto con l’assessore Chiara Martini e la Regione per ottenere la deroga in considerazione del limitato numero di mezzi che sarebbe interessato al provvedimento e del loro basso impatto inquinante visto che il loro transito è limitato al tempo di arrivare sul luogo del mercato e poi di ripartire a fine giornata”. 31 dicembre data in cui scade anche l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico concessa dal governo. Altro punto sul quale Anva sta lavorando. Ancora Logli.



“Non crediamo che il 1° gennaio la situazione degli ambulanti sia diversa da quella che stanno vivendo adesso. Se quindi il governo non allungherà ulteriormente i termini dell’esenzione dal pagamento del suolo pubblico, chiederemo questa volta ai Comuni di intervenire con proprie risorse per permettere alla categoria una ripresa più decisa dopo lunghissimi mesi di restrizioni”. La conclusione di Anva su due fiere tradizionali per l’autunno e l’inverno lucchese.



“Quella di San Concordio abbiamo deciso di rinviarla a causa dei lavori al viale che impediscono il regolare svolgimento. Recupereremo questa edizione nel marzo 2022 prima di quella classica a primavera. Per quanto riguarda la fiera di Natale in piazza Napoleone stiamo per inviare al Comune la richiesta di anticipare l’inizio a sabato 4 dicembre e posticipare la fine a domenica 9 gennaio”.