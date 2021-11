Economia e lavoro



Convegno Barsanti e Matteucci: un viaggio tra i motori di ieri, oggi e domani

giovedì, 25 novembre 2021, 18:57

Manca poco al convegno "Barsanti e Matteucci e il motore a scoppio: ieri, oggi e domani", organizzato dalla Fondazione che porta il nome degli inventori del motore a scoppio, insieme con Automobile Club di Lucca e Club Balestrero.



Per celebrare il bicentenario della nascita di Eugenio Barsanti, sabato 27 novembre, dalle 9, nella Cappella Guinigi del Complesso di San Francesco si compirà un vero e proprio viaggio che attraverserà la storia delle auto e dei motori: dalla nascita del motore a scoppio, lucchese doc, fino ai carburanti del futuro, passando per il design a quattro ruote.



Ad arricchire la giornata, un'esposizione di veicoli d'epoca sarà presente fino alle 16.30 nel Giardino degli Osservanti: un'occasione per ammirare lo stile senza tempo delle auto di ieri.



L'ingresso al convegno e all'esposizione è libero e gratuito. Per accedere alla Cappella Guinigi è necessario essere in possesso del Green Pass. L'evento è organizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Comune di Lucca, IMT Scuola di Alti Studi, Aci Storico, Rotary Club Lucca, Club Balestrero veicoli d'epoca e Lucar.



Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.barsantiematteucci.it.