Economia e lavoro



Decoro e pulizia del centro storico: Sistema Ambiente potenzia il servizio con sei nuovi operatori

sabato, 20 novembre 2021, 14:42

Decoro e pulizia del centro storico, attenzione dedicata ai Garby e alle isole ecologiche interrate, rimozione puntuale degli abbandoni: Sistema Ambiente potenzia il servizio con sei operatori in più. Ecco la Squadra Ecologica, che entrerà in servizio da mercoledì 1° dicembre. Ma non solo. All'assunzione dei nuovi operatori si aggiunge anche un cambio di rotta per quanto riguarda lo svuotamento dei Garby: dopo oltre un anno di rodaggio, infatti, le statistiche di raccolta indicano che alcune stazioni, a seconda della tipologia di rifiuto, si riempiono più rapidamente di altre. Queste, quindi, riceveranno un'attenzione particolare, con un'implementazione nella frequenza degli svuotamenti fino a quattro volte al giorno.



«Con il potenziamento del servizio - commenta la dirigente di Sistema Ambiente, Caterina Susini - puntiamo a ridurre al massimo i disagi che ci vengono segnalati dai cittadini. Purtroppo il centro storico non è esente dalla pratica dell'abbandono rifiuti e ciò accade in particolare nelle vicinanze dei Garby che si riempiono più rapidamente. Con le persone in più, che portano quindi a 12 operatori la squadra dedicata al centro storico, e il nuovo assetto nella frequenza degli svuotamenti cercheremo di ridurre al massimo le segnalazioni e di dare quindi una risposta ancora più positiva all'utenza. Miglioreremo anche la pulizia dei Garby con appositi aspiratori elettrici ad alta pressione. La rotta intrapresa da Sistema Ambiente è chiara: crescere nelle azioni, nei progetti, nella cura e nell'attenzione anche nel rapporto con l'utenza per continuare a migliorare il servizio».



«Con Sistema Ambiente abbiamo deciso di mettere a punto una nuova squadra e un nuovo servizio - spiega l'assessora all'ambiente del Comune di Lucca, Valentina Simi - sulla base anche delle esigenze segnalateci dai cittadini. Il monito, in ogni caso, è sempre lo stesso: evitiamo di abbandonare i rifiuti e prendiamoci cura degli spazi pubblici, di ciò che appartiene a ciascuno di noi. Il contrasto a questa brutta abitudine è un impegno che ci coinvolge direttamente, non solo gli amministratori o gli operatori di Sistema Ambiente: sono soprattutto le persone che possono fare la differenza, con l'adozione di comportamenti corretti, con le segnalazioni che possono essere fatte all'azienda attraverso i numerosi canali di comunicazione messi a disposizione e con le iniziative spontanee che periodicamente vengono organizzate».



Per eventuali, ulteriori info: 0583.33211, 0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.