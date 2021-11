"Finanza e borsa nella scuola": ecco i vincitori del progetto

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 22 novembre 2021, 17:14

Oltre 100 partecipanti al primo corso di formazione sugli appalti pubblici, più di 70 iscritti al secondo corso che avrà all'ordine del giorno temi quali l'archivio e il protocollo

sabato, 20 novembre 2021, 14:42

Il servizio aggiuntivo entra in funzione il 1° dicembre: in totale la Squadra Ecologica del centro storico è composta da 12 persone

venerdì, 19 novembre 2021, 15:59

Tempo di bilanci per il Puccini e la sua Lucca International Festival: l'anno che andrà in archivio tra non molto consente infatti di tracciare una linea rispetto ai traguardi conseguiti, guardando al futuro con ulteriore entusiasmo

venerdì, 19 novembre 2021, 15:54

Simone Marsili della Segretaria Generale della UIL Trasporti Toscana e Giuseppe Priolini responsabile del settore vertenze e politiche del lavoro della UIL accusano apertamente Gesam spa di aver assunto una posizione immorale

venerdì, 19 novembre 2021, 15:46

Anche Aci Lucca aderisce alla Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada. La ricorrenza, che cade domenica 21 novembre, è l'occasione per l'Automobile Club lucchese di prendere parte alla campagna nazionale promossa da Aci Italia "Mi Impegno"

venerdì, 19 novembre 2021, 12:23

Coi droni, il Consorzio 1 Toscana Nord compie un salto di qualità in efficienza per il monitoraggio del territorio e l’effettuazione dei rilievi e delle operazioni di studio, utili alla sicurezza idraulica