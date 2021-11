Economia e lavoro



Il Black Friday è già iniziato nei negozi Lanza

mercoledì, 24 novembre 2021, 08:23

di barbara ghiselli

Volete anticiparvi con i regali di Natale o acquistare quel capo tanto desiderato, risparmiando? Potete approfittare del tradizionale appuntamento del Black Friday che nei negozi IL PANDA - PREMIUM - LAB e PETER PAN si rinnova anche quest'anno fino a domenica 28 novembre (compresa) portando tanti sconti sui prodotti.

"Abbiamo deciso – sottolinea Federico Lanza, uno dei titolari – di non concentrare il Black Friday in un solo giorno ed è per questo che l'iniziativa è partita mercoledì 24 per poi terminare domenica 28 in modo da venire incontro alle necessità dei clienti e diluire il flusso su più giorni permettendo il rispetto delle norme anti Covid".

I clienti avranno così l'occasione di acquistare a prezzi scontati in anteprima i regali di Natale più adatti a far felici i loro cari, scegliendo tra una vastissima selezione di calzature, capi d'abbigliamento e accessori delle migliori marche, con la garanzia della qualità proposta da uno staff particolarmente cortese e professionale.

Qualche esempio? "Sicuramente la scelta è molto varia:- dichiara Lanza – si passa dai mitici anfibi Dr Martens alle ormai iconiche Saucony, dai caldissimi stivaletti in montone di Mou e Ugg, alle pregiatissime sciarpe di Faliero Sarti. Ma non solo: basta pensare infatti ai cappelli Borsalino, agli inconfondibili boot Blundstone e Bikkembergs, alle sneakers e ai bikers di Ash, agli zainetti supercool di Sprayground, alle leggendarie Clarks desert boots, fino alle variopinte calze Gallo e molto altro ancora".

Impossibile quindi non approfittare di una buona occasione per concederci una piacevole esperienza di shopping in location accoglienti in cui storia, fashion e design sono sapientemente mixati per offrire un'atmosfera unica e un prodotto di qualità.

E se per colpa di una noiosa pioggia o per impegni personali, non ci si potesse recare nei negozi in via Fillungo? Nessun problema. Come infatti spiega Lanza: "I clienti possono scegliere dalla loro vetrina virtuale - sui social e sull' e.commerce - targata MYPREMIUMSTYLE. Per sbirciare le varie collezioni e sentirsi liberi di acquistare con tutta comodità ricevendo la consegna 'presto e gratis' dove si preferisce o ritirando in negozio".