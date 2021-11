Economia e lavoro



La Scuola IMT inaugura il suo sedicesimo Anno Accademico con una lectio magistralis di Roberto Baldoni

lunedì, 15 novembre 2021, 22:49

La Scuola IMT inaugura il suo sedicesimo Anno Accademico con una lectio magistralis di Roberto Baldoni, direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn).



La cerimonia si svolgerà giovedì 18 novembre, alle ore 10, nella Chiesa del Complesso di San Francesco e si aprirà con i saluti del Presidente della Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca, Marcello Bertocchini, del Presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini e del Sindaco del Comune di Lucca, Alessandro Tambellini. Previsto anche un intervento istituzionale da parte della Regione Toscana.



Seguiranno la lectio magistralis del professor Roberto Baldoni dal titolo "La gestione del rischio cyber in un mondo di sovranità digitali", quindi l'intervento delle dottorande Nicole Crescenzi, Erica Ordali, Veronica Pizziol e Francesca Randone in rappresentanza dei quattro percorsi dottorali della Scuola IMT: Analisi e gestione del patrimonio culturale, Neuroscienze cognitive, computazionali e sociali; Economia, networks e business analtytics; Informatica e ingegneria dei sistemi.

Concluderà la giornata inaugurale la prolusione del Direttore, Rocco De Nicola.



Per motivi legati alla sicurezza anti Covid, quest'anno la cerimonia di Inaugurazione dell'anno accademico si svolgerà su invito. Sarà comunque possibile seguirla in streaming sulla pagina facebook e sul canale youtube della Scuola IMT.



Roberto Baldoni – ad agosto 2021 è stato nominato primo Direttore Generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Da Gennaio 2018 ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), con la responsabilità di costruire e sviluppare il "Perimetro per la sicurezza nazionale cibernetica", una rete di centri di controllo che ha l'obiettivo di passare al vaglio l'equipaggiamento tecnologico in tutte le commesse sensibili, comprese quelle della Pubblica Amministrazione. Baldoni ricopre, inoltre, il ruolo di punto di contatto per l'Italia con la NATO per le "cyber policy" e con la UE per l'implementazione della Direttiva NIS. Roberto Baldoni è anche Professore Ordinario di Scienza dei Computer, dal 2002 in aspettativa dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Baldoni è stato fondatore e direttore del "Sapienza Research Center for Cyber Intelligence and Information Security (CIS)".