L’indirizzo AFM dell’ITE “F. Carrara” si apre al digitale

lunedì, 8 novembre 2021, 14:11

A firmare il documento i Lions della Toscana, l’Unione italiana ciechi e ipovedenti e l’Agenzia per la prevenzione della cecità

lunedì, 8 novembre 2021, 13:54

La sezione Ari (Associazione Radioamatori Italiani) di Lucca intende ringraziare pubblicamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in quanto grazie ad un bando indetto proprio dalla Fondazione stessa hanno far realizzare l'abbigliamento per un gruppo di soci, da impiegare durante le attività di Protezione Civile

lunedì, 8 novembre 2021, 13:52

Esperti, enti, associazioni, rappresentanti delle articolazioni zonali delle conferenze dei sindaci, responsabili delle tre zone socio-sanitarie della provincia di Lucca: sarà tutto il mondo delle politiche per la disabilità a sedersi attorno ad un tavolo giovedì 11 novembre nella Cappella Guinigi del Complesso del San Francesco

lunedì, 8 novembre 2021, 13:50

Ordinario di informatica, esperto di sistemi distribuiti e cybersecurity, dal 1° novembre Rocco De Nicola è il nuovo direttore della Scuola IMT. Fra i suoi primi provvedimenti la nomina di quattro delegati e di un vicedirettore che nei prossimi tre anni lo affiancheranno nella gestione di singoli aspetti della vita...

lunedì, 8 novembre 2021, 10:37

Con queste valutazioni la Cna di Lucca si appresta all’incontro on line previsto per martedì 9 novembre alle ore 18 per le aziende del settore

domenica, 7 novembre 2021, 18:37

L'associazione Confesercenti risponde alle critiche espresse dagli ambulanti del mercatino Arti e Mestieri e manifesta tutta una serie di perplessità in proposito