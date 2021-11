“Lucca Educa”: webinar col pedagogista Daniele Novara

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 3 novembre 2021, 09:23

Il recupero dei due mercati del Don Baroni annullati, la questione della deroga per l’accesso nel centro storico di Lucca dei furgoni Euro 0-1-2, la proroga dell’esenzione del pagamento del suolo pubblico anche nel 2022

martedì, 2 novembre 2021, 18:35

Grande soddisfazione e orgoglio per Lucca Comics and Games 2021 – A riveder le stelle che, dopo un anno di stop causato dall'emergenza sanitaria, è stato proclamato il più grande evento in Italia dall'era Covid, dimostrando ancora una volta la sua importanza per la città di Lucca e per tutto...

martedì, 2 novembre 2021, 12:06

Si sta avvicinando l’inverno e con questo anche la necessità di effettuare entro i termini previsti dalla legge il controllo annuale delle caldaie. Una manutenzione che va effettuata non solo per rispetto delle normative ma, soprattutto, per garantire la sicurezza delle nostre case

sabato, 30 ottobre 2021, 10:49

Effetto lockdown sui sinistri stradali: nel 2020 calano anche a Lucca gli incidenti, ma la provincia si conferma tra le prime quattro in Toscana per numero di sinistri

venerdì, 29 ottobre 2021, 09:25

Cinquanta borse di studio per gli studenti più meritevoli nell’anno scolastico e accademico 2020/2021. Sono quelle messe a disposizione da Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo per i suoi soci e per i loro figli o nipoti in linea diretta dentro il 2° grado

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:12

Una guida per difendersi dal pericolo truffe dei pagamenti elettronici ed aiutare le famiglie a fare acquisti e transazioni con smartphone, pc e carte di pagamento in maniera consapevole e sicura, sia in negozio che online