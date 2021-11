Lucca Net: la provincia ottiene la certificazione 'Family Audit'

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 5 novembre 2021, 10:47

C’è una grande opportunità per acconciatori, estetisti o tatuatori che non possono permettersi un investimento ingente e rischioso come l’acquisto di un negozio e che, contemporaneamente, vogliono guadagnare in maniera sicura dalla propria professione

venerdì, 5 novembre 2021, 07:05

Riparazione, restauro e revisione. Sono queste le 3 “r” che fanno dell’orologeria Del Picchia, al numero 28 di via di Poggio, un punto di riferimento per chiunque voglia mettere a nuovo o aggiustare orologi da polso vintage o moderni, delle più grandi marche, affidandosi a un laboratorio esperto e di...

giovedì, 4 novembre 2021, 15:36

Oltre 26 milioni di euro di erogazioni nel 2022 e un ‘piano di azione’ pluriennale ben definito e innovativo. Questi, in sintesi, gli elementi più importanti emersi durante la presentazione dei due documenti programmatici della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che si è svolta stamani

mercoledì, 3 novembre 2021, 20:31

Quando si ha bisogno di qualcosa ma non la si trova, o ci si arrende o ci si rimbocca le maniche. Non serve specificare cosa abbia scelto di fare Roberto Capobianco, presidente nazionale della associazione Confalvoro PMI nonché giovanissimo imprenditore che ha dimostrato di saper creare da solo ciò di...

mercoledì, 3 novembre 2021, 12:49

Con un evento finalmente in presenza, prosegue Lucca Educa, il progetto di supporto alla genitorialità e all’educazione, basato sui temi dell’educazione, dell'ascolto diretto e della condivisione con ragazzi e adulti dei rispettivi bisogni

mercoledì, 3 novembre 2021, 09:23

Il recupero dei due mercati del Don Baroni annullati, la questione della deroga per l’accesso nel centro storico di Lucca dei furgoni Euro 0-1-2, la proroga dell’esenzione del pagamento del suolo pubblico anche nel 2022