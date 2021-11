Economia e lavoro



LUCCA-PMI Day 2021: le aziende del Progetto LU.ME. hanno incontrato gli studenti di quarte e quinte dell’ITIS Fermi

giovedì, 25 novembre 2021, 18:27

PMI Day 2021: le aziende del Progetto "LU.ME. Lucca Metalmeccanica" hanno incontrato studentesse e studenti delle classi quarte e quinte dell'ITIS Fermi giovedì 25 novembre 2021 in occasione della Dodicesima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese di Piccola Industria e Associazioni di Confindustria nata per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell'impresa e le sue opportunità.

Non potendo, a causa della pandemia, accogliere i giovani nelle proprie sedi come da consuetudine pre 2019, 10 tra le più importanti realtà aziendali del comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) che, con il supporto di Confindustria Toscana Nord, realizzano iniziative in favore delle persone del territorio all'interno del progetto LU.ME., hanno incontrato ragazze e ragazzi per presentare loro strumenti di conoscenza del tessuto industriale lucchese e strumenti di presentazione nel mondo del lavoro.

Sono intervenuti coordinatore del progetto LU.ME., responsabile risorse umane di Rotork, Emilio Iavazzo, Marco Cheli di Fapim, Federica Romboli di Toscotec, Daniela Franceschi di Gambini, Alessandra Pulvirenti di ACelli

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it