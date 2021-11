A Lucca torna, in presenza, la Giornata di Vestibologia pratica

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 30 novembre 2021, 19:49

Piuttosto prevedibili, ma comunque importanti come conferme del consolidarsi di una tendenza, gli ultimi dati della produzione industriale di Lucca, Pistoia e Prato raccolti ed elaborati dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord

martedì, 30 novembre 2021, 17:01

Confesercenti Toscana Nord affida ad una nota della sua Area Lucchese il commento sulla situazione dell’illuminazione natalizia in città

lunedì, 29 novembre 2021, 16:03

L’Istituto Tecnico Agrario “B. Busdraghi” di Mutigliano conferma la propria sensibilità alle tematiche ambientali e la propria vocazione alla salvaguardia della natura con l’allestimento, in primavera, all’interno dell’azienda agraria didattica, di un apiario per lo studio delle api e per il monitoraggio della qualità dell’ambiente

sabato, 27 novembre 2021, 12:24

Aperti nel 2011 sede e progetto della Fondazione Banca del Monte di Lucca per conservare e diffondere il pensiero di fratel Arturo

venerdì, 26 novembre 2021, 08:50

È un autunno ricco di novità quello che il centro estetico Tuinà (via delle Ville, 895 San Marco - Lucca) offre ai propri clienti. Il negozio, infatti, inaugura un nuovo macchinario innovativo ed estremamente efficace per rimodellare e tonificare e, dal 22 al 26 novembre, lancia una promozione sulla depilazione...

giovedì, 25 novembre 2021, 18:57

Manca poco al convegno "Barsanti e Matteucci e il motore a scoppio: ieri, oggi e domani", organizzato dalla Fondazione che porta il nome degli inventori del motore a scoppio, insieme con Automobile Club di Lucca e Club Balestrero