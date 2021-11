Economia e lavoro



Orologeria Del Picchia: dove la cura degli orologi da polso antichi e moderni è di casa

venerdì, 5 novembre 2021, 07:05

di giulia del chiaro

Riparazione, restauro e revisione. Sono queste le 3 “r” che fanno dell’orologeria Del Picchia, al numero 28 di via di Poggio, un punto di riferimento per chiunque voglia mettere a nuovo o aggiustare orologi da polso vintage o moderni, delle più grandi marche, affidandosi a un laboratorio esperto e di alto livello.

Il negozio, situato in pieno centro storico di Lucca, vanta una storia ben radicata nel tempo che è quella di una famiglia che, dal 1930, fa degli orologi – oltre al proprio lavoro – la propria passione. Nel tempo l’attività si è specializzata, in particolare, nella riparazione attenta e minuziosa di orologi da polso di vario tipo: da quelli vintage (come quelli anni ’30 e ’40) fino a quelli più moderni, sia a carica manuale che automatici, sia di grandi brand che non.

“L’aspetto che ci contraddistingue e porta molti clienti a fidarsi di noi – spiega il titolare Umberto Del Picchia – è che sanno di poter contare sulla nostra attenzione, cura per gli oggetti che maneggiamo e sul fatto che, alla base dei lavori di restauro e rinnovamento di ogni oggetto, c’è l’utilizzo solo di pezzi originali. Un’altra caratteristica fondamentale che ci differenzia da altre attività simili alla nostra è che, rispetto a molte gioiellerie che mandano gli orologi ad aggiustare in laboratori esterni, noi prendiamo in carico l’oggetto occupandocene con estrema cura fino alla fine del procedimento”.

Sono molte le grandi firme trattate dall’attività che vanno da Rolex, a Cartier fino a Omega e altri ancora per i quali, di base, è richiesta una manutenzione periodica per mantenerne intatte le caratteristiche. Le revisioni complete possono prevedere diversi interventi come quello sul movimento dei meccanismi, la sostituzione del vetro, la messa a nuovo della cassa e dei bracciali. Inoltre, il laboratorio si avvale di una macchina che permette di verificare l’impermeabilità dell’orologio: le guarnizioni che garantiscono questa caratteristica, infatti, tendono a consumarsi con il tempo e questo può compromettere la resistenza all’acqua danneggiando il meccanismo. Interventi preventivi, quindi, si rivelano fondamentali.

Un vanto per l’attività è quello di rilasciare ai clienti una garanzia per tutti i lavori effettuati, aspetto da non sottovalutare soprattutto quando si tratta di oggetti che hanno un elevato valore.

Sinonimo di affidabilità e professionalità, Del Picchia, in quasi cento anni di attività, è divenuto un riferimento sicuro nel suo campo: per richiedere informazioni è possibile chiamare il negozio al numero 0583.419243. La sede è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica e il lunedì solo di pomeriggio.