Economia e lavoro



Scienze infermieristiche, a Lucca grande festa per i primi 23 laureati

lunedì, 8 novembre 2021, 22:01

Il Polo Didattico di Lucca ha ospitato per la prima volta due sessioni di laurea del corso di scienze infermieristiche organizzato dall’Università di Pisa che hanno dato il sospirato titolo a 23 ragazze e ragazzi.

“Siamo davvero orgogliosi – ammette Francesco Niccolai, direttore dell’Area della formazione strategica dell’Azienda USL Toscana nord ovest – di aver potuto festeggiare un momento così importante per il futuro lavorativo di questi ragazzi all’interno delle nostre strutture. Si tratta di un percorso partito da lontano che ha visto il polo didattico diventare una vera e propria sede distaccata del corso universitario. I ragazzi hanno potuto frequentare corsi, studiare, sostenere esami oltre che fare esperienza all’interno dei reparti. Per questo ci è sembrato corretto che qui si concludesse questa parte del loro cammino formativo e confidiamo che festeggiare infermieri freschi di laurea a Lucca possa divenire una piacevole abitudine grazie anche a tutto il nostro personale, che ringrazio personalmente, per essersi speso per la buona riuscita dell’esperienza”.



Le due sessioni, in considerazione delle limitazioni dovute al Covid, si sono tenute in modalità mista con candidati, presidente di commissione, segretario di commissione, coordinatore di tirocinio e membri designati dell'ordine professionale in presenza, mentre i restati membri della commissione, tra cui i membri che integrano la commissione per i singoli candidati e i rappresentanti designati del Ministero della Salute si sono collegati in modalità telematica.



“Questi nuovi colleghi nel loro percorso universitario – ricorda Andrea Lenzini, direttore del Dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostetriche – hanno da subito dovuto scontrarsi con tutte quelle difficoltà portate dal Covid sia all’interno delle aule di formazione sia nei reparti ospedalieri. Hanno dimostrato grande preparazione e determinazione, due doti che nel nostro lavoro non possono e non devono mai mancare. A loro vanno le più sincere congratulazioni e un sincero augurio di mantenere vivo anche per il futuro l’entusiasmo e la carica che hanno dimostrato oggi”.



Tra i ringraziamenti per la buona riuscita del corso e dell’evento da ricordare: Lorenzo Ghiadoni, presidente del corso di laurea, la segreteria del Dam dell'Università di Pisa per il supporto amministrativo, le commissioni per il prezioso lavoro di collaborazione, la direzione medica di presidio ospedaliero, il Dipartimento ostetrico infermieristico, la Formazione aziendale con lo staff del Polo Didattico di Lucca e tutti i neolaureati per il solenne momento che ha coronato impegno, fatica, ma soprattutto speranza per il futuro professionale.



Questi nomi dei ragazzi e delle commissioni di esame:



Laureati nella prima sessione: Cipriani Thomas, Del Frate Giulia, Fulceri Alessia, Maganani Noemi, Nardi Stefania, Romano Rebecca, Serra Elena, Tamagnini Chiara, Titta Elisa, Tripoli Alessandro, Vanni Giulia, Vecoli Eleonora

Membri ufficiali della Commissione: Agostino Virdis (presidente), Fabiola Paiar, Giulia Freer, Stefania Moscato, Sebastiani Laura (segretario)

Membri che integrano la commissione: Parducci Maria, Manuela Giuliani, Bianchi Letizia

Coordinatore del tirocinio: Catia Anelli

Rappresentanti ministeriali: Caterina Sanguedolce

Rappresentanti Ordine professionale: Scampuddu Vera, Albano Filomena



Laureati nella seconda sessione: Bertoni Camilla, Gemignani Giulia, Giannini Irene, Piagentini Giulia, Pucci Eleonora, Rossi Samuele, Virgallitto Marina, Barberini Sara, Boni Simona, Giomi Francesca, Leone Alice

Membri ufficiali della Commissione: Agostino Virdis (presidente), Alessandro Corti, Poupak Fallahi, Gino Giambastiani, Sebastiani Laura (segretario)

Membri che integrano la commissione: Sergio Ardis, Maria Paola Bertolini, Bortolotti Paolo, Vierucci Francesco, Sensi Svaldo

Coordinatore del tirocinio: Catia Anelli

Rappresentanti ministeriali: Silvia Tomolillo

Rappresentanti Ordine professionale: Daniele Carbocci e Calderini Claudia