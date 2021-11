Economia e lavoro



Sempre più strategica la figura del responsabile dell'ufficio acquisti - A Lucca, convegno di Formetica in collaborazione con Adaci

giovedì, 18 novembre 2021, 12:33

E' diventata strategica, nelle imprese, la figura del responsabile dell'ufficio acquisti: professionista chiamato non solo a strappare il miglior prezzo, ma capace di gestire una concorrenza nuova e più agguerrita, governare una filiera di forniture complesse, organizzare un piano di approvvigionamenti condizionato dall'esplosione dei costi delle materia prime e dalla loro volatilità, rimodulare i prezzi finali del prodotto mantenendone la qualità. Questo manager, in un momento di profondo mutamento delle condizioni di mercato, è chiamato a coordinarsi con la produzione, la logistica, il magazzino in maniera sempre più stabile e sistematica.



Di questo profilo si parlerà nel corso del convegno "Miglioramento performance aziendali e gestione rischio nella Supply Chain" che Formetica ha organizzato in accordo con Adaci, associazione italiana acquisti e supply managment. Ad aprire i lavori Marcello Gozzi, direttore di Confindustria Toscana Nord e Amministratore Delegato di Formetica, che afferma:"Uno degli effetti della crisi pandemica è stato quello di aver fatto emergere la necessità di formare o aggiornare figure manageriali in grado di fronteggiare situazioni impreviste ed improvvise; per questo siamo lieti di collaborare con Adaci, con questo primo incontro e con ulteriori occasioni che abbiamo già calendarizzato a iniziare dal gennaio del prossimo anno".

Fabrizio Santini presidente nazionale ADACI infatti commenta: "La collaborazione con Formetica riveste un'interessante opportunità per fornire alle aziende del territorio una descrizione delle competenze e delle professionalità utili e necessarie a migliorare il valore competitivo del processo di acquisto"; a lui si aggiunge Andrea Lucarelli, responsabile nazionale formazione e qualifica ADACI, con queste parole: "La formazione è un punto focale per adeguare le conoscenze e competenze delle figure del procurement ai requisiti per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione Q2P-ADACI, importante riconoscimento per la community degli Acquisti e del Supply Chain Management"



Il convegno, aperto al pubblico, avrà luogo a Lucca il 23 novembre prossimo presso la sede di Confindustria Toscana Nord dalle ore 16.15 alle ore 18,15. Si terrà in presenza (con obbligo di Green Pass), fino al raggiungimento del numero di posti consentito dalla sala; e successivamente in modalità video.

La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione (Ref. Sonia Aglietti: s.aglietti@formetica.it).