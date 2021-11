Economia e lavoro



Tenacia, rispetto e sicurezza: Capobianco, presidente di Conflavoro, ha creato ciò che mancava

mercoledì, 3 novembre 2021, 20:31

di mara gemignani

Quando si ha bisogno di qualcosa ma non la si trova, o ci si arrende o ci si rimbocca le maniche. Non serve specificare cosa abbia scelto di fare Roberto Capobianco, presidente nazionale della associazione Confalvoro PMI nonché giovanissimo imprenditore che ha dimostrato di saper creare da solo ciò di cui tutti gli imprenditori potrebbero aver bisogno. Nel 2010, quando ha sentito l’esigenza di una associazione che potesse farsi promotrice delle sue istanze e che potesse tutelarlo, ha deciso di dare vita lui stesso a Conflavoro, che si inserisce là dove il mondo dell’imprenditoria aveva una lacuna. Un’associazione per imprenditori innovativi. Tra i suoi servizi, l’assistenza e l’affiancamento alla vita imprenditoriale, l’accesso al credito, la tutela legale, la consulenza finanziaria, e anche tanta importanza alla formazione, il tutto basato sui valori fondamentali quali la meritocrazia, la fratellanza e l’onestà.

Roberto Capobianco, classe 1981, ha deciso di rendere accessibile a tutti i giovani imprenditori la sua esperienza, realizzando una vera e propria guida, un manuale di istruzioni che prende il titolo di “L’altra parte del lavoro. Manuale di sopravvivenza per imprenditori”: così come la sua associazione, il libro vuole essere un aiuto per tutti coloro che approcciano a questo mondo, una serie di linee guida basate sull’esperienza di chi è riuscito nel suo intento, quello di diventare un imprenditore.

Un libro che scaturisce anche dal periodo storico che tutti noi stiamo attraversando, ma che le piccole medie imprese hanno subito più di altri. La pandemia da covid-19 ha sicuramente messo in difficoltà questo mondo, motivo per cui Capobianco ha deciso di rendere il proprio aiuto ancora più accessibile, tramite la realizzazione di una guida acquistabile da chiunque.

“La situazione oggi è decisamente migliorata e il merito è l’aumento dei vaccinati, che ha permesso la riduzione dei contagi – dichiara Capobianco – rispetto a quando siamo partiti nel 2020 con un lockdown stringente, almeno oggi si lavora, e sono sicuro che l’Italia saprà affrontare anche l’aumento dei contagi che si sta verificando in questi ultimissimi giorni”.

Il successo del libro di Capobianco dimostra anche la passione che ogni giorno mette nel suo lavoro e nella sua associazione. Conflavoro pensa alle imprese e agli imprenditori, sempre. Anche quando si trova a doversi scontrare con le associazioni sindacali confederali. “Noi collaboriamo con le associazioni sindacali – ricorda il presidente – siamo aperti e disponibili a trovare compromessi e accordi per poter lavorare, ma quando ci accorgiamo che l’unico obiettivo dei sindacati non è più quello di tutelare i lavoratori ma di pubblicizzare la loro marca, allora nasce lo scontro”.

Per quanto riguarda il futuro, Conflavoro darà sempre la priorità ai suoi imprenditori e alle piccole medie imprese. Per questo motivo è in corso un progetto per rafforzare l’apparato formativo dell’associazione, che approderà anche sulle piattaforme online, per permettere a tutti di avere la possibilità di crescere come piccoli imprenditori. La missione, infatti, è quella: far crescere le imprese, sempre nel rispetto dei dipendenti e del lavoro.