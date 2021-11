Economia e lavoro



Tuinà non si ferma: nuovo macchinario rimodellante e sconti sulla depilazione laser

venerdì, 26 novembre 2021, 08:50

di giulia del chiaro

È un autunno ricco di novità quello che il centro estetico Tuinà (via delle Ville, 895 San Marco - Lucca) offre ai propri clienti. Il negozio, infatti, inaugura un nuovo macchinario innovativo ed estremamente efficace per rimodellare e tonificare e, dal 22 al 26 novembre, lancia una promozione sulla depilazione laser.

“Nonostante gli ultimi due anni non siano stati affatto facili – spiega Rita Ricci, titolare del centro estetico – io e il mio staff non ci siamo mai persi d’animo e abbiamo sempre pensato a rilanciarci, innovarci e accrescere la nostra professionalità. Devo ringraziare tutte le mie dipendenti per l’impegno e la passione che mettono ogni giorno in questo lavoro”.

Una voglia di crescere e innovarsi che ha portato, nell’ultimo periodo, all’acquisizione di una nuova tecnologia all’avanguardia: si tratta di Fisiotron, un macchinario storico rivisto e rilanciato sul mercato per gli ottimi risultati che è in grado di apportare. “Questo strumento – spiega la titolare – scolpisce e rimodella sfruttando contemporaneamente quattro emissioni di energia: ultrasuoni, elettrostimolazione, micro correnti e onde elastiche”. La professionalità di questa strumentazione è ulteriormente arricchita dal fatto che, prima di procedere, ogni cliente interessata viene sottoposta ad un check-up gratuito, mediante un’altra macchina, fondamentale per valutare le necessità specifica di ogni soggetto e, di conseguenza, prevedere un trattamento mirato. Fisiotron, in particolare, agisce sulle adiposità localizzate: test clinici, ad esempio, hanno dimostrato che il suo impiego determina una riduzione degli inestetismi nell’85 per cento delle donne trattate e migliora le silhouette nel 75 per cento. “È uno strumento efficace – prosegue – che permette di risollevare e tonificare i glutei, di rimodellare le siluette, di ridurre lo strato adiposo e la cellulite e di tonificare i muscoli”.

Le novità autunnali di Tuinà non finiscono qui: l’attività, dal 22 al 26 novembre, offre la possibilità a tutti i clienti di accedere alla depilazione laser a prezzi scontati. Anche per questo tipo di trattamento è previsto un check-up gratuito specifico per prevedere un’azione mirata a seconda della tipologia di pelle e di pelo. “Questa procedura – spiega Ricci – è estremamente consigliata sia per gli uomini che per le donne poiché elimina molte problematiche presenti nella depilazione a lametta e ceretta”.

Il negozio è aperto tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 9 alle 20. Per fissare un appuntamento è possibile chiamare il numero 0583.492738 oppure 348.3765451. Inoltre, per essere sempre aggiornati sulle novità e le promozioni, è possibile seguire la pagina Facebook Tuinà Centro Estetico lucca o il profilo Instagram tuinacentroestetico.