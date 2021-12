Economia e lavoro



Ancora posti disponibili per il webinar di Agi Toscana

giovedì, 16 dicembre 2021, 18:05

"Il mercato del lavoro dal Covid-19 al Next Generation Eu attraverso il PNRR: nuovi ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro": è questo il titolo del VII convegno regionale della sezione Toscana degli Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI), in programma venerdì 17 dicembre, dalle 15 alle 18, sotto forma di webinar. L'evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Pera e con il patrocinio della Consulta Toscana dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, dell'Ordine degli Avvocati di Lucca e del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lucca.



Il webinar, a partecipazione gratuita, rappresenta dunque un'occasione per conoscere e approfondire alcuni dei temi più dibattuti e sensibili dello scenario giuslavoristico ed economico attuale, soprattutto alla luce degli inevitabili cambiamenti dovuti alla crisi pandemica. Un momento di confronto e formazione per tutti i professionisti del settore che avranno quindi la possibilità di ascoltare interventi condotti da esperti di calibro nazionale.



IL PROGRAMMA. Dopo i saluti istituzionali l'avvocata Ilaria Milianti, presidente della Fondazione Pera, introdurrà il webinar. A seguire il professore Pasqualino Albi, ordinario di Diritto del Lavoro all'Università di Pisa e consigliere giuridico del Ministro del Lavoro, affronterà il tema dei nuovi ammortizzatori sociali nella nuova Legge di bilancio. Gli ammortizzatori sociali saranno al centro anche dell'intervento del dottor Mauro Marrucci, consulente del lavoro ed esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Marrucci infatti parlerà degli strumenti di sostegno del reddito dalla crisi pandemica alle misure classiche. Il professor Maurizio Del Conte, ordinario di Diritto del Lavoro all'Università Bocconi di Milano e presidente di AFOL Metropolitana, l'azienda speciale consortile per la formazione, l'orientamento e il lavoro milanese, tratterà gli strumenti esistenti di politica attiva con particolare attenzione al GOL, il programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori, il Piano Nazionale Nuove Competenze e il Fondo ad esse dedicato. In chiusura, la dottoressa Maria Cristina Cimaglia, dottoressa di ricerca in Diritto del Lavoro all'Università La Sapienza di Roma presenterà le misure di sostegno al reddito e la condizionalità. Il dibattito e le conclusioni saranno poi affidati all'avvocata Maria Agostini del Foro di Pisa e presidente di AGI Toscana.



Il convegno è in corso di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Lucca e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lucca ai fini del conseguimento dei crediti formativi. L'evento è gratuito ma è necessario iscriversi tramite questo link: https://www.giuslavoristi.it/evento/361/il-mercato-del-lavoro-dal-covid-19-al-next-generation-eu-attraverso-il-pnrr-nuovi-ammortizzatori-sociali-e-politiche-attive-del-lavoro