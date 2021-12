Aziende alla prova del Covid, le grandi soffrono di più

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 28 dicembre 2021, 09:51

Ristoranti e alberghi inesorabilmente vuoti per questo fine 2021. Molte attività hanno deciso di chiudere, perché non ci sono prenotazioni e nemmeno si trova il personale, già carente prima del boom di contagi per la variante Omicron

lunedì, 27 dicembre 2021, 17:10

“La cancellazione del tetto Isee per il Superbonus 110 per cento sulle unità abitative indipendenti e la modifica delle disposizioni del decreto antifrodi sono elementi molto positivi per dare continuità alle misure di incentivazione e rispondono alle richieste della Cna”

lunedì, 27 dicembre 2021, 12:40

Poter attivare una progettazione adeguata e rapidamente disponibile rappresenterà a breve un elemento decisivo per accedere ai fondi dell’ormai ‘famoso’ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

giovedì, 23 dicembre 2021, 14:38

Il lavoro femminile è il più colpito dalla pandemia. Le donne oggi lavorano meno e sono anche più disoccupate rispetto al 2019. Le imprese femminili hanno subito cali di fatturato superiori a quelle maschili. E' questo il preoccupante scenario che mostrano i dati del report

giovedì, 23 dicembre 2021, 13:23

L'insieme delle elezioni certificate delle Rsu hanno coinvolto 42 aziende per un totale di 3.847 dipendenti ed i votanti sono stati 2.935 (pari al 76% degli aventi diritto). La Fiom Cgil ha ottenuto 2.023 voti, con una percentuale di consenso pari al 71,4 %

giovedì, 23 dicembre 2021, 13:16

Crescono i rischi per la tenuta della filiera italiana della carta e della grafica: in forte rallentamento la produzione di macchine per l'industria grafica, cartotecnica, di trasformazione, mentre a causa del costo del gas si rischia la sospensione della produzione negli stabilimenti cartari