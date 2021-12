Economia e lavoro



Bilancio, firmato accordo tra amministrazione e sindacati

giovedì, 23 dicembre 2021, 10:48

E' stato firmato stamani (23 dicembre) l'accordo fra organizzazioni sindacali e amministrazione comunale sulle politiche sociali e di bilancio per il 2022. Per l'amministrazione comunale hanno sottoscritto il documento l'assessora alle politiche sociali Valeria Giglioli e l'assessore al bilancio Giovanni Lemucchi. Per i sindacati hanno firmato l'accordo le segreterie confederali Cgil Lucca, Cisl Toscana Nord e Uil Area Nord Toscana, le segreteria Spi-Cgil Lucca, Fnp-Cisl Toscana Nord e Uilp-Uil Area Nord Toscana.

Anche quest'anno il documento approvato dalle parti fissa obiettivi e impegni segnati dall'emergenza tuttora in atto legata alla pandemia, con i suoi effetti sia sul fronte sanitario sia sul fronte delle condizioni economiche delle famiglie, e in particolare delle fasce più vulnerabili: giovani, donne, anziani soli, coppie giovani e disoccupati. Partendo da queste premesse, si sottolinea la volontà condivisa di uscire, passo dopo passo, da una crisi che ha colto spesso impreparati e che ha coltivato nella società rabbia sorda. Si ribadisce per questo la necessità di un confronto che si svolga nell'alveo di una prassi dei comportamenti democratici, per ripensare in un'ottica innovativa l'attuale modello di sviluppo nel rispetto della sostenibilità ambientale e della solidarietà.

“Anche per il 2022 – spiegano gli assessori alle politiche sociali Valeria Giglioli e al bilancio Giovanni Lemucchi – l'amministrazione comunale si è assunta con le organizzazioni sindacali l'impegno a mantenere i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi in linea con quelli dei due anni precedenti, nonostante le significative minori entrate dovute alla crisi economica. In particolare ribadiamo l'attenzione a tutto l'ambito delle politiche sociali e della scuola: l'istruzione dei giovani e il supporto alle fasce più deboli infatti rappresentano i pilastri di una comunità che guarda al futuro e che non lascia indietro nessuno”.

Soddisfazione è stata espressa dalle organizzazioni sindacali rappresentate da Rossano Rossi, segretario Cgil Lucca, Giacomo Saisi, segretario Uil Lucca, Massimo Bani segretario Cisl Lucca, Guido Carignani UilP provinciale con Antonio Malacarne, Andrea Giannecchini Fnp Toscana Nord, Roberto Cortopassi Spi Cgil con Emanuela Bianchi Lega Lucca e Pescaglia. “Questo continua ad essere un periodo contrassegnato dagli effetti devastanti della pandemia – hanno detto – sia sul piano sanitario che su quello socio economico, ed è proprio su questi aspetti che abbiamo trovato le convergenze necessarie per intervenire concretamente e tutelare nel miglior modo possibile gli interessi delle persone che sono state più colpite. Ci fa molto piacere la condivisione dell'importanza del sistema sanitario pubblico, gratuito e universale e della presa d'atto che da questa crisi bisogna uscire con un nuovo e diverso modello di sviluppo sostenibile, tenendo conto dell’importanza del lavoro fatto anche in termini di legalità e appalti. Alla luce anche dell’evolversi della pandemia e delle eventuali risorse che potrebbero arrivare legate al Pnrr, le parti si sono assunte l’impegno di intensificare ulteriormente il confronto continuo che era attuato già negli anni precedenti”.

Sulla base dell'accordo firmato questa mattina dunque, l’amministrazione proporrà al consiglio comunale una manovra di Bilancio che, nonostante le significative minori entrate determinate dalla grave situazione economica derivante dalla crisi, conferma le risorse dedicate alle politiche sociali che, già in sede di previsione 2020 e 2021, avevano visto un significativo incremento e confermano per l'anno 2022 il Protocollo di contrattazione sociale e territoriale già proposto nel 2021. C'è inoltre l'impegno ad approfondire sistematicamente in appositi tavoli le varie tematiche che le organizzazioni sindacali segnaleranno all'amministrazione comunale: fra queste rientra il tema degli appalti.