Donazione alla Pediatria di Lucca della Confraternita della Beata Vergine Maria della Comunità Parrocchiale di Santa Gemma

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 17 dicembre 2021, 17:07

Continua fino al 24 dicembre il mercato artigianale natalizio in Piazza S.Frediano organizzato da Creart Cna. Undici banchi con prodotti Made in Italy che permettono a lucchesi e turisti di avere un’idea per i prossimi regali in vista del Natale

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:31

Il Consorzio 1 Toscana Nord piange Rolando Bellandi, noto imprenditore della Valle del Serchio, dal 2014 - e quindi fin dalla sua costituzione - amministratore dell’Ente consortile

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:24

Per riconoscere e distinguere i suoni tipici dell'ambiente quotidiano, molto spesso la vista è il nostro migliore alleato. Basti pensare a quanto risulti più difficile comprendere un interlocutore che parla dietro una mascherina. Ma che cosa succede all'udito quando la vista è assente?

venerdì, 17 dicembre 2021, 14:44

Dopo un anno di stop imposto dall'emergenza sanitaria sono di nuovo aperte le iscrizioni al concorso Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico anno 2020 rivolto a imprenditori, imprese e amministratori operanti in tutti i settori economici della provincia nonché ai lavoratori dipendenti nel settore privato

giovedì, 16 dicembre 2021, 18:05

"Il mercato del lavoro dal Covid-19 al Next Generation Eu attraverso il PNRR: nuovi ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro": è questo il titolo del VII convegno regionale della sezione Toscana degli Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI), in programma venerdì 17 dicembre, dalle 15 alle 18, sotto forma di webinar

giovedì, 16 dicembre 2021, 16:39

Da oggi entra a far parte della squadra di presidenza della Piccola Industria di Confindustria nazionale, con specifica delega alla transizione ecologica