Fiom Cgil è il sindacato metalmeccanico più rappresentativo in provincia

giovedì, 23 dicembre 2021, 14:38

Il lavoro femminile è il più colpito dalla pandemia. Le donne oggi lavorano meno e sono anche più disoccupate rispetto al 2019. Le imprese femminili hanno subito cali di fatturato superiori a quelle maschili. E' questo il preoccupante scenario che mostrano i dati del report

giovedì, 23 dicembre 2021, 13:16

Crescono i rischi per la tenuta della filiera italiana della carta e della grafica: in forte rallentamento la produzione di macchine per l'industria grafica, cartotecnica, di trasformazione, mentre a causa del costo del gas si rischia la sospensione della produzione negli stabilimenti cartari

giovedì, 23 dicembre 2021, 10:48

E' stato firmato stamani l'accordo fra organizzazioni sindacali e amministrazione comunale sulle politiche sociali e di bilancio per il 2022

mercoledì, 22 dicembre 2021, 12:59

384 piccoli imprenditori lucchesi che sono stati pesantemente colpiti dalle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19 riceveranno un contributo di 1700 euro per il pagamento dell'affitto del fondo in cui esercitano la propria attività

mercoledì, 22 dicembre 2021, 12:46

C’è ottimismo nelle parole del presidente Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti per commentare questo secondo Natale di pandemia, Natale ancora difficile a giudicare dal numero di contagi ma sicuramente diverso da quello 2020

martedì, 21 dicembre 2021, 15:27

Torna domani, mercoledì 22 dicembre, alle ore 12.30 presso l'Ospedale San Luca di Lucca, #Stelleincorsia, l'iniziativa con cui florovivaisti e agricoltori di Coldiretti Toscana vogliono essere vicini al personale ospedaliero impegnato in prima linea contro il Covid e a tutti coloro che si vaccineranno in questi giorni di festa