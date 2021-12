Economia e lavoro



Galà delle Imprese, ecco i premiati dell'area lucchese

lunedì, 13 dicembre 2021, 23:06

Una doppia festa quella di Confesercenti Toscana Nord, con le sue due aree Lucca e Versilia, che si è svolta all’Hotel Country Club di Capannori. Il primo Galà delle Imprese della provincia di Lucca ha infatti coinciso con le celebrazioni per i 50 anni dell'associazione fondata nel 1971; una occasione per premiare, alla presenza degli amministratori locali e regionali, i soci che hanno tagliato importanti traguardi di longevità sia a livello di attività che di vita associativa.

“E’ stata una serata davvero importante – è il commento dei presidenti area lucchese Francesco Domenici e di quello Versilia Francesco Giannerini – in cui abbiamo voluto dare riconoscimenti alle nostre imprese in un periodo in cui è importante far sentire ancor di più la presenza dell’associazione. Riconoscimenti anche a singoli imprenditori che, ricoprendo cariche dirigenziali, si sono distinti nei loro anni di impegno sindacale. Una festa anche per tutta Confesercenti ed i suoi dipendenti tanto è vero che i tavoli era contrassegnati dai nomi del nostro personale delle sedi di Lucca e Versilia. Una serata che è stata resa possibile grazie al contributo di coloro che sono sempre stati vicini a Confesercenti: dalla Banca Consulia, alla società Sol Lucet, fino alla Unipolsai con le sue agenzie Progetto 2003 di Viareggio e Unilucca di Lucca, all’associazione Strada dell’Olio e del Vino di Lucca, Montecarlo e Versilia e Giacomo Lazzeri che ha curato il servizio fotografico. Grazie anche al giornalista Federico Conti che ha condotto la serata”.

All’appuntamento dell’Hotel Country Club presenti i vertici Toscana Nord con il presidente Alessio Lucarotti ed il direttore Miria Paolicchi, oltre al responsabile area lucchese e Versilia Daniele Benvenuti. Molti anche gli amministratori a cominciare dall’assessore regionale Stefano Baccelli ed all’assessore di Capannori Serena Frediani premiato come Comune ospitante. Con loro il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e l’assessore Chiara Martini, il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio e l’assessore Adamo La Vigna, il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, l’assessore di Porcari Lisa Baiocchi e l’assessore di Viareggio Alessandro Meciani. Per la Camera di Commercio il commissario Giorgio Bartoli. E veniamo ai premiati dell’area lucchese. Per i 20 anni di attività Bar Trattoria Stefan di Porcari, per i 30 anni Mercatando sas di Andrea Giorgetti e per i 45 anni Giuseppe Papeschi titolare del distributore Esso in via del Brennero a Lucca.

Premi fedeltà associativa a Meschi distributore di carburante a Lammari in viale Europa, Studio Bibliografico di Maurizio Pera, Sergio Benassi, Paolo Giuntoli, Massimiliano Giambastiani e Riccardo Madrigali del distributore Q8 di Marlia. Il premio “Cuore di Impresa” per quelle attività che si sono distinte nel periodo del lockdown, è andato al Centro Commerciale Naturale di Spianate costituito nel febbraio scorso in pieno periodo di restrizioni, rappresentato dalla presidente Federica Biagetti e dal vice Donato Megaro; l’altro al Centro Commerciale Naturale Valfreddana, rappresentato da Emanuele Frigeri, per aver continuato a promuovere il territorio con iniziative anche nei momenti più difficili della lenta ripresa. Riconoscimenti infine agli ex presidenti Lucca e Versilia Esmeralda Giampaoli, a quello Anva Toscana Nord Leonetto Pierotti ed a Giuliano Cesaretti ultimo presidente provinciale Lucca e primo Toscana Nord per il loro impegno sindacale di questi anni.