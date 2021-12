Economia e lavoro



Il Natale dal Panda, da Premium e da Panda Lab

mercoledì, 15 dicembre 2021, 19:04

di barbara ghiselli

Se a Natale vuoi fare un regalo di qualità, sicuramente gradito: Il Panda, Premium e il Panda Lab sono mete irrinunciabili. In questi negozi tra le ultime novità in fatto di moda - scarpe, abbigliamento e accessori - ci si immerge pienamente nello spirito natalizio.

Canzoni di Natale, scintillii, luci, addobbi e nell'aria un'essenza speziata che, insieme alla cortesia e professionalità del personale, diventano un valore aggiunto.

Ci si trova così proiettati in un'esperienza di shopping a 360°.

"Quando entrano nel negozio Il Panda – sottolinea il titolare Federico Lanza – i clienti trovano subito un bancone/vetrina. Una sorta di 'Xmas Gallery', dove sono esposti i prodotti di tendenza con i quali non si sbaglia certo regalo, così che possano farsi subito un'idea delle ultime proposte in fatto di moda. A seconda di quello che sceglieranno, saranno poi indirizzati nei relativi negozi dato che, oltre al Panda, alcuni prodotti si potrebbero trovare negli altri nostri punti vendita vicini ovvero Premium e Panda Lab".

Quali sono le novità in fatto di moda?

"Sicuramente le sleepers di Ugg e di Mou, in teoria ciabatte ma quest'anno un vero cult, un modo per essere 'fashion' sia in casa che fuori, oltre agli ormai intramontabili e caldissimi boots di entrambe le marche" dichiara Lanza.

Aggiunge poi: "Altri regali molto gettonati sono i bikers Ash e Bikkembergs, i Sebago Koala, i leggendari Clarks desert boots o gli iconici boots australiani Blundstone, le sneakers Saucony, i clogs Dansko le ironiche Crocs o gli anfibi di Dr Martens senza dimenticare le borse di Roberta Di Camerino e la collezione Gallo: sciarpe, cappellini e per un piccolo pensiero i colorati e sempre apprezzati calzini".

E per chi invece preferisce che siano i parenti, gli amici o gli affetti più cari a scegliersi personalmente il proprio regalo, anche quest'anno c'è la XMAS GIFT CARD con l'importante novità del taglio libero, così che ognuno scelga la cifra che preferisce per il dono.

"Se i clienti non potessero venire per vari motivi nei nostri negozi – fa presente Lanza - possono scegliere dalla loro vetrina virtuale - sui social e sull' e.commerce - targata www.MYPREMIUMSTYLE.com per sbirciare le varie collezioni e sentirsi liberi di acquistare con tutta comodità ricevendo dove si preferisce e gratis la consegna diretta mediante corriere in 24 ore oppure ritirando in negozio".

Lanza ricorda inoltre che, oltre ai consueti orari, i negozi saranno aperti anche dopocena il 23 dicembre dalle 21.30 alle 24, una serata per permettere dunque ai clienti di avere del tempo in più per scegliere i regali con calma.

Ops...dimenticavo: i pacchi confezionati per i regali inoltre sono una vera gioia per gli occhi!

Quindi...cosa volere di più?