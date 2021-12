La Bonifica approva il Bilancio preventivo

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 29 dicembre 2021, 17:02

Aumento di casi Covid e quarantene, servizio bus a rischio In tutta la Toscana circa 400 autisti a casa per malattia. “Purtroppo, la situazione dell’espansione della quarta ondata della pandemia si sta aggravando in modo veloce e senza soluzione di continuità, con punte di criticità superiori alla media nell’area fiorentina.

mercoledì, 29 dicembre 2021, 15:22

As from 7 february 2022, pension beneficiaries who collect their pension in the American Continent, in the Scandinavian Countries, in the Eastern European and neighbouring Countries, in Asia, and in the Middle and Far East, will be receiving a proof of life form from Citibank NA

martedì, 28 dicembre 2021, 11:09

Il dato emerge dall'Osservatorio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti che ha analizzato l'impatto dell'emergenza da Covid-19 nel 2020 su oltre 600.000 bilanci delle società di capitali. Lo studio evidenzia come la crisi sia diversificata a seconda del territorio, della classe dimensionale e del settore di attività economica

martedì, 28 dicembre 2021, 09:51

Ristoranti e alberghi inesorabilmente vuoti per questo fine 2021. Molte attività hanno deciso di chiudere, perché non ci sono prenotazioni e nemmeno si trova il personale, già carente prima del boom di contagi per la variante Omicron

lunedì, 27 dicembre 2021, 17:10

“La cancellazione del tetto Isee per il Superbonus 110 per cento sulle unità abitative indipendenti e la modifica delle disposizioni del decreto antifrodi sono elementi molto positivi per dare continuità alle misure di incentivazione e rispondono alle richieste della Cna”

lunedì, 27 dicembre 2021, 12:40

Poter attivare una progettazione adeguata e rapidamente disponibile rappresenterà a breve un elemento decisivo per accedere ai fondi dell’ormai ‘famoso’ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)