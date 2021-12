Economia e lavoro



L’assessore Chiara Martini visita il mercato artigianale in San Frediano

venerdì, 17 dicembre 2021, 17:07

Continua fino al 24 dicembre il mercato artigianale natalizio in Piazza S.Frediano organizzato da Creart Cna. Undici banchi con prodotti Made in Italy che permettono a lucchesi e turisti di avere un’idea per i prossimi regali in vista del Natale.

E per la gioia dei più piccoli, sabato 18, domenica 19 e venerdì 24 dicembre (dalle 15,00 alle 18,00) sarà presente Babbo Natale con gli Elfi con i quali sarà possibile fare una fotografia ricordo.

A visitare il mercato è andata anche l’assessora comunale alle attività produttive Chiara Martini che ha apprezzato l’iniziativa e salutato gli espositori.

“E’ un’iniziativa molto bella – ha detto Martini – perché permette di promuovere la città e valorizzare le piazze in cui viene tenuto. Un’occasione per creare un’atmosfera natalizia di cui c’è bisogno, soprattutto in un momento delicato come il presente. Da parte dell’amministrazione c’è la volontà di incoraggiare questi eventi, in modo da poter essere di supporto alle imprese e di utilizzare al meglio le varie parti del centro storico”.

Si ricorda che nel mercato è presente anche un’azienda agricola biologica che coltiva verdura, frutta, fiori ed erbe aromatiche che poi trasforma in prodotti innovativi e genuini mediante la disidratazione a freddo per mantenere inalterate le proprietà organolettiche. E poi ancora i sapori e profumi dal mondo: spezie, tè, tisane e aromi vari.

Ci sono banchi con la biancheria con tessuti naturali pensati e disegnati con l’idea di creare un nuovo e originale stile di biancheria per la casa e non solo. Una parte è dedicata ad un maglificio che produce capi uomo e donna, specializzato nella lavorazione di maglie ed accessori sia in cashmere misto sia puro. Così come è presente un berrettificio lucchese che, di generazione in generazione, continua artigianalmente a produrre e realizzare copricapi, portando avanti una vera e propria tradizione nella nostra città.

In un altro stand è presente un’artista che propone vasi, gioielli, tazze e decorazioni in ceramica attraverso l’utilizzo di tecniche eterogenee, in grado di offrire un ricco viaggio nel mondo delle argille.

Insieme al chiosco della fotografia, il mercato propone inoltre prodotti per il benessere e cosmetici bio, ma anche bigiotteria fatta a mano e, infine, un vasto assortimento di oggettistica natalizia.

Il mercato rimane aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.