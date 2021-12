Economia e lavoro



Peter Pan, volare... con le scarpe

giovedì, 9 dicembre 2021, 12:23

di Barbara Ghiselli

Ai bambini e ai ragazzini piace camminare, correre, giocare e saltare nelle pozzanghere! Babbo Natale lo sa e ama acquistare scarpe trendy, comode e belle da Peter Pan, in Via Mordini nel cuore del centro storico di Lucca..

Virginia Lanza, titolare del negozio "Peter Pan", e le sue preziose collaboratrici Francesca, Monica e Ginevra, si trasformano per l'occasione in aiutanti di Babbo Natale, per scegliere le calzature adatte ai più piccoli! A dir la verità, anche per i più grandi, dato che le calzature presenti nel negozio hanno numeri dal 15 fino al 40, per i neonati e per i più grandi.

"Di scarpe ne abbiamo davvero per tutti i gusti" – fa presente Virginia – "ci sono infatti quelle adatte ai bambini appena nati come le Bobux, direttamente dalla Nuova Zelanda, babbuccette di pelle colorata che garantiscono protezione per tutte le attività al chiuso, sia in casa che all'asilo, e che non escono dai piedi grazie al sistema di elastico che facilita lo sviluppo naturale del piede. Quelle ideali per i primi passi come le Balocchi, le Falcotto, le Kickers e le Biomecanics".

E per i tipi sportivi? "Le Saucony, le New Balance e le Asics GT1000"

Per il tempo libero invece ideali sono le Camper e le Naturino.

"Spesso però i bambini desiderano avere le scarpe simili a quelle dei più grandi – ricorda Virginia – e, in questo caso, vogliono essere alla moda indossando calzature come Blundstone, Ugg, Mou, Bikembergs, Dr. Martens,Timberland o scegliere prodotti lavorati a mano dell'Antica Calzoleria Eureka o le molte calzature stile ballerine e francesine, per essere davvero eleganti durante le feste".

Spiega poi: "Quando piove? Nessun problema, infatti, ci sono gli stivali di gomma Crocs, super leggeri e colorati che riescono ravvivare una giornata senza Sole. Della stessa linea ci sono anche le ciabatte da casa con pelliccia o senza, per stare in piena comodità".

Da "Peter Pan" ci sono anche capi di abbigliamento come calzini, cappelli e guanti dell'azienda "Gallo", leader nella produzione di accessori.

Il negozio, inoltre, durante il periodo natalizio, aderisce all'iniziativa della Caritas. Chi lo vorrà, potrà acquistare "un regalo sospeso", cioè comprare calzature o accessori o anche solamente lasciare un'offerta che verrà devoluta interamente all'ente, che provvederà a consegnare il dono ai bambini che ne hanno più bisogno.

Personale gentile e qualificato, una stupenda vetrina addobbata a festa, tantissime calzature e accessori per bambini: sono davvero molti, dunque, i motivi per fare una visita da "Peter Pan"!

Ma non finisce qui!

Peter Pan è anche social! Su Instagram e Facebook, continuamente aggiornati, troverete sempre idee e spunti per nuovi acquisti e bellissimi regali.

Virginia, Francesca, Monica e Ginevra vi aspettano per consigliarvi al meglio e vi augurano buone feste!