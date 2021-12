Economia e lavoro



Presentato il progetto dell'infermiere di famiglia a Campo di Marte

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:44

di chiara grassini

Il progetto dell'infermere di famiglia e di prossimità, attivo dal primo ottobre 2020, si estende oggi in tutta la Piana con l'aggiunta dei comuni di Lucca e Pescaglia oltre ai già inclusi di Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica.

Nato in sinergia con la direzione generale, il dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostretiche, il dipartimento della medicina generale, i collaboratori di Aft, il dipartimento delle cure primarie e con la direzione della zona distretto piana di Lucca.Si tratta di un servizio infermieristico innovativo e perfezionato sulla base di quello già esistente che si rivolge a tutte le fasce d'età e in stretta collaborazione tra i medici di medicina generale e gli infermieri. Prossimità,estensività, proattività, equità, integrazione professionale e multiprofessionale sono gli elementi che caratterizzano il progetto.

Dall'ottobre 2020 ad oggi sono state prese in carico oltre 1500 famiglie grazie a un lavoro di squada, d'equipe.L'obiettivo è appunto quello di creare uno spirito di coordinamento interprofessionale tra medico e infermiere, come è stato sottolineato a più riprese nel corso della mattinata durante la quale eranopresenti Luigi Rossi, ovvero il direttore zona distretto della piana di Lucca insieme a Marco Farnè, il responsabile dell'unità funzionale cure primarie. Con loro Massimiliano Cortopassi, infermieristica di famiglia della casa di salute di Marlia e Turchetto, Elisabetta De Santi, la dirigente di prossimità Mila Marzotti, e Osvaldo Sensi.

Attualmente si contano 25 infermieri in tutta la piana che prestano il servizio di assistenza sociale anche se l'obiettivo è quello di puntare complessivamente a 35. Ad ogni operatore sanitario viene affidato un gruppo di popolazione mirato per poter gestire e attivare iprocessi infermieristici in ambito familiare con la collaborazione di un medico di medicina generale. L'assistito può contare sul servizio perchè è un punto di riferimento che riguarda l'assistenza territoriale (almeno quattro volte al mese - minimo una volta a settimana e massimo una al mese).