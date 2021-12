Economia e lavoro



Sarà l’Hotel Country Club di Gragnano ad ospitare la prima edizione del Galà delle Imprese della provincia di Lucca di Confesercenti

mercoledì, 8 dicembre 2021, 17:29

Sarà l’Hotel Country Club di Gragnano ad ospitare la prima edizione del Galà delle Imprese della provincia di Lucca di Confesercenti Toscana Nord venerdì 10 dicembre a partire dalle 19.

Un appuntamento con il quale l’associazione intende premiare sia le attività associate che nell'anno corrente hanno raggiunto una certa anzianità, sia quelle che si sono messe in evidenza per iniziative particolarmente meritorie, alla presenza di autorità e rappresentanti delle amministrazioni comunali e della Regione.

Appuntamento con una valenza doppia visto che sarà anche l’occasione per celebrare i 50 anni dalla costituzione della Confesercenti, fondata nel 1971.

“Come Confesercenti Toscana Nord organizziamo questo evento già da tre anni nella provincia di Pisa – spiegano i presidenti area lucchese Francesco Domenici e quello Versilia Francesco Giannerini -. Quest’anno proprio per celebrare i 50 anni di Confesercenti abbiamo deciso di dedicare una serata anche alle imprese della provincia di Lucca unendo le nostre due aree. Una prima edizione che si svolge nel comune di Capannori, grazie alla disponibilità del sindaco Luca Menesini e dell’assessore Serena Frediani che ringraziamo”. La serata, che sarà condotta dal giornalista Federico Conti, prevede una serie di premiazioni per le aziende associate: premiazioni legate agli anni di costituzione (si va da attività che festeggiano 20 anni fino a quelle che superano addirittura i 50 e gli 80 anni), ma anche per loro fedeltà associativa. Ancora i due presidenti. “Una serata che è stata resa possibile grazie al contributo di coloro che sono sempre stati vicini a Confesercenti: dalla Banca Consulia, alla società Sol Lucet, fino alla Unipolsai con le sue agenzie Progetto 2003 di Viareggio e Unilucca di Lucca e all’associazione Strada dell’Olio e del Vino di Lucca, Montecarlo e Versilia. Una serata che vogliamo dedicare ai nostri soci con questi riconoscimenti ma anche a singoli imprenditori che, ricoprendo cariche dirigenziali, si sono distinti nei loro anni di impegno sindacale. Una festa anche per tutta Confesercenti ed i suoi dipendenti – concludono Francesco Domenici e Francesco Giannerini – tanto è vero che i tavoli avranno i nomi del nostro personale delle sedi di Lucca e Versilia. Oltre alle autorità, sindaci e assessori, saranno ovviamente presenti tutti i nostri massimi vertici, a partire dal presidente Toscana Nord Alessio Lucarotti ed il direttore Generale Miria Paolicchi. La Confesercenti regionale sarà invece rappresentata dal suo direttore Massimo Biagioni”.