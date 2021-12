Stelle in corsia per la speranza e la salute, agricoltori portano i colori del Natale al San Luca

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 21 dicembre 2021, 15:22

In occasione delle festività natalizie sarà garantita la raccolta porta a porta per le utenze domestiche e non domestiche, ma con un'inversione temporanea dei turni di raccolta esclusivamente per i giorni del 25 dicembre e del 1° gennaio

martedì, 21 dicembre 2021, 14:51

In aumento, oltre 45 milioni di euro, la raccolta, ovvero i risparmi che le famiglie hanno deciso di affidare alle mani esperte dei “preziosi collaboratori”

martedì, 21 dicembre 2021, 12:27

Le proiezioni del mercato del gas sono chiare e, nonostante una certa volatilità, danno indicazioni univoche: i già elevatissimi prezzi attuali, che si collocano per la materia prima intorno a 1,20 euro al metro cubo, sono destinati a crescere a gennaio di un ulteriore 40%

lunedì, 20 dicembre 2021, 12:05

Arrivano 3 milioni di euro sul territorio della provincia di Lucca per il recupero di beni culturali. A tanto ammontano infatti le risorse che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha destinato alla realizzazione di 49 interventi individuati grazie al Bando “Beni culturali 2021-2023”

venerdì, 17 dicembre 2021, 17:07

Continua fino al 24 dicembre il mercato artigianale natalizio in Piazza S.Frediano organizzato da Creart Cna. Undici banchi con prodotti Made in Italy che permettono a lucchesi e turisti di avere un’idea per i prossimi regali in vista del Natale

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:42

Un sacco pieno di regali per i bambini della Pediatria dell’ospedale “San Luca”. La donazione è stata effettuata in questi giorni dalla Confraternita della Beata Vergine Maria della Comunità Parrocchiale di Santa Gemma al personale della struttura lucchese