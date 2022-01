Economia e lavoro



Ancora sciopero alla Tolentino

venerdì, 14 gennaio 2022, 17:43

Continua il caso della Tolentino. Oggi i lavoratori degli stabilimenti di Carraia e Coselli hanno fatto un'ulteriore giornata di sciopero, con annesso presidio sui cancelli dello stabilimento di Carraia, per protestare contro la decisione dell'azienda di portare via una parte dei macchinari e delle produzioni e procedere al licenziamento di una decina di lavoratori. Alla mobilitazione si è unita anche la cartiera.

Come riportano le Rsu della Tolentino e i segretari locali di Slc Cgil (Simone Tesi) e di Uilcom Uil (Massimiliano Bindocci), l'azienda si sarebbe limitata ad offrire una prima possibilità di incontro per la prossima settimana. I lavoratori, invece, non avrebbero disposizioni su come comportarsi da lunedì, visto il fermo di altri macchinari per lo smontaggio.

"È ovvio che la tensione sia salita e abbia portato i lavoratori a decidere di incrociare ancora le braccia a sostegno di una vertenza, l'ennesima dopo la crisi e il fallimento della Papergroup, che li vede ancora impegnati a difendere i loro posti di lavoro – spiegano -. Questo nonostante le numerose rassicurazioni fatte dall'attuale proprietà della famiglia Zago, che, non più tardi di qualche settimana fa, aveva rassicurato sulla sicurezza di tutti i posti di lavoro".

Rsu, Slc Cgil e Uilcom Uil sono netti. "Ciò appare a tutti come una presa in giro, resa anche dal silenzio di cui si è circondata tutta la direzione, dopo l'annuncio di 'novità' del 5 gennaio. Al presidio sono anche intervenute rappresentanze delle istituzioni locali che hanno assunto l'impegno di attivare un tavolo di crisi – concludono i rappresentanti sindacali -. Faremo tutto quanto il possibile per difendere il lavoro e l'occupazione."