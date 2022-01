Dopo un protratto negoziato Carrefour ha deciso di scendere a patti. E i sindacati festeggiano

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 12 gennaio 2022, 18:44

Pronti gli interventi nelle scuole. L'assessore Cecchetti: “La scuola è una priorità. Anche la prossima estate cantieri importanti”

mercoledì, 12 gennaio 2022, 18:41

La società elettrica e il Dipartimento siglano un protocollo d’intesa che sviluppa ulteriormente attività ed azioni congiunte per la salvaguardia degli operatori impegnati sul campo. In Toscana seminari congiunti E-Distribuzione-VVF per la formazione sul campo

mercoledì, 12 gennaio 2022, 18:32

Sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono già otto i pazienti positivi che stanno curando il Covid 19 con i medicinali antivirali. Due sono a Viareggio, uno a Massa, cinque a Lucca, per un’età media di circa 60 anni.

martedì, 11 gennaio 2022, 18:40

RSU Carraia - Coselli, SLC e Uilcom territoriali commentano veementi la decisione della direzione della Tolentino di smantellare le linee produttive dallo stabilimento di Carraia, con il trasferimento di alcune produzioni in altri stabilimenti fuori regione, e la chiusura dello stabilimento di Coselli, con spostamento delle produzioni nei locali di...

martedì, 11 gennaio 2022, 18:28

Alla Misericordia di Lucca sono disponibili 26 posti per il Servizio Civile Universale rivolto ai giovani da 18 a 28 anni. 7 posti sono riservati a giovani con bassa scolarizzazione (minori opportunità)

martedì, 11 gennaio 2022, 18:25

Ieri, primo giorno con il certificato verde rafforzato, oltre 12 mila verifiche. Solo il 4,8 per cento non aveva i requisiti per viaggiare contro il 6,9 per cento di sabato