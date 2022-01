Economia e lavoro



Fiom: "Va avanti la contrattazione integrativa nelle aziende metalmeccaniche della provincia"

martedì, 4 gennaio 2022, 14:08

Va avanti, in modo positivo, la contrattazione integrativa nelle aziende metalmeccaniche della provincia di Lucca. "In queste settimane - spiega la Fiom -, in tre aziende della nostra provincia, sono stati raggiunti importanti accordi che hanno avuto un ampio consenso da parte dei lavoratori nelle rispettive assemblee".

E' stato siglato il rinnovo del contratto integrativo alla PCMC Spa di Fornaci di Barga (130 dipendenti, macchine per la produzione della carta). E' stato consolidato ed aumentato il salario fisso e sono state apportate modifiche di garanzia sui parametri e sugli obiettivi generanti il premio di risultato.

Anche alla Me.Ro. Spa di Ponte a Moriano (34 dipendenti, macchine per il trattamento superficiale) è stato trovato e sottoscritto il rinnovo dell'integrativo aziendale. Si è convenuto di incrementare il premio fisso e di aumentare la quota di fringe benefit a disposizione dei lavoratori.

Alla Futura Spa di Lucca (123 dipendenti, macchine per la carta) è tutt'ora in corso la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo, su varie tematiche sia normative che economiche, ma si è convenuto di stralciare e sottoscrivere un accordo per regolamentare il lavoro agile/smart working, anche a seguito del protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021.

"Tutto ciò - conclude la Fiom - in linea ed in coerenza con gli obiettivi e le linee di indirizzo sulla contrattazione di secondo livello, discussi e decisi nei nostri organismi dirigenti".