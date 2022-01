Economia e lavoro



Gli auguri, bilancio 2021, prospettive e sfide per il 2022, di Alessandra Biagini, Segretaria Cisl Toscana Nord-Pistoia

domenica, 9 gennaio 2022, 12:37

"Purtroppo l'anno che si chiude è stato segnato ancora dalla pandemia - così Alessandra Biagini, Segretario Cisl Toscana Nord-Pistoia - Per uscirne c'è solo una cosa: il vaccino per la salute nostra e di chi amiamo. Vacciniamoci perché vuol dire sì alla vita, un gesto fondamentale per uscire da questa emergenza e riafferrare la normalità. Solo così potremo accelerare la ripresa delle attività e rilanciare crescita e occupazione anche nella nostra provincia".

"Nel 2022 ci attendono saranno tante sfide da affrontare, ma nell'agenda come Cisl al primo posto c'è il lavoro: un lavoro stabile, di qualità, in sicurezza. Dobbiamo riuscire a dare dignità al lavoro e a dire basta con le morti sul lavoro. Un'altra priorità è l'occupazione giovanile e femminile, la nostra provincia ha sofferto molto in questi ultimi due anni da questo punto di vista. E poi - aggiunge la referente Cisl Toscana Nord Pistoia - facciamo investimenti, portiamo infrastrutture, spendiamo bene i soldi che ci arrivano dall'Unione Europea, dal Pnrr, facciamo progetti condivisi che portino sviluppo a tutta la nostra comunità pistoiese". Un passaggio importante riguarda le politiche industriali.

"Servono politiche industriali nuove - sottolinea Alessandra Biagini - e nella direzione della sostenibilità. E' urgente ridurre le disuguaglianze che invece sono aumentate negli ultimi due anni. Dobbiamo lottare contro la povertà e tutte le marginalità, rilanciare salari e pensioni. Sfide che ci trovano pronti. Come Cisl daremo sempre il nostro contributo, attraverso una proposta responsabile e autonoma per favorire sviluppo, occupazione e coesione sociale. Obiettivi che si raggiungono attraverso il dialogo e la concertazione tra i vari livelli, soggetti istituzionali e non, associazioni. Se riusciremo a fare questo nel paese Italia, ma anche nel piccolo della nostra provincia avremo sviluppo e riusciremo a creare benessere. Voglio fare gli auguri per un buon 2022 a tutti - conclude - e soprattutto a coloro che coloro che per qualsiasi motivo sono nella sofferenza perché sia davvero, e per tutti, un anno di serenità e di pace".