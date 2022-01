Importante webinar: "Effetti dell'infezione da Sars CoV-2 sulla psiche"

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 13 gennaio 2022, 13:55

Sono 2.830 le assunzioni che le imprese lucchesi programmano di effettuare nel mese di gennaio 2022, e salgono a 7.150 nel corso dei primi tre mesi dell'anno

mercoledì, 12 gennaio 2022, 20:49

Una battaglia che dura dal settembre scorso, quando Carrefour aveva presentato un piano di riorganizzazione aziendale che prevedeva la cessione di 106 punti vendita in franchising e un esubero di ben 769 FTE (genericamente lavoratori, qui considerati come a tempo pieno) su tutta la rete commerciale, di cui quattro dichiarati...

mercoledì, 12 gennaio 2022, 18:44

Pronti gli interventi nelle scuole. L'assessore Cecchetti: “La scuola è una priorità. Anche la prossima estate cantieri importanti”

mercoledì, 12 gennaio 2022, 18:41

La società elettrica e il Dipartimento siglano un protocollo d’intesa che sviluppa ulteriormente attività ed azioni congiunte per la salvaguardia degli operatori impegnati sul campo. In Toscana seminari congiunti E-Distribuzione-VVF per la formazione sul campo

mercoledì, 12 gennaio 2022, 18:32

Sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono già otto i pazienti positivi che stanno curando il Covid 19 con i medicinali antivirali. Due sono a Viareggio, uno a Massa, cinque a Lucca, per un’età media di circa 60 anni.

martedì, 11 gennaio 2022, 18:40

RSU Carraia - Coselli, SLC e Uilcom territoriali commentano veementi la decisione della direzione della Tolentino di smantellare le linee produttive dallo stabilimento di Carraia, con il trasferimento di alcune produzioni in altri stabilimenti fuori regione, e la chiusura dello stabilimento di Coselli, con spostamento delle produzioni nei locali di...