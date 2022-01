Incontri online sulle pratiche di economia civile

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 21 gennaio 2022, 15:39

Lo fa sapere Bruno Mariani, segretario generale della Fesica, la Federazione dei sindacati vicina alle realtà dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aderente a Confsal

venerdì, 21 gennaio 2022, 13:22

Il caro-energia impatta in modo pesante sull’autotrasporto merci ed è necessario ridurre le imposte sul carburante per scongiurare il fermo di migliaia di veicoli a causa dei costi insostenibili. È quanto chiede Cna Fita evidenziando che il prezzo medio nella seconda metà di gennaio ha raggiunto 1,60 euro/litro con una...

venerdì, 21 gennaio 2022, 10:23

"I milioni di italiani che ogni giorno entrano in tabaccheria non lo fanno certo per acquistare sigarette ma per avvantaggiarsi dei tanti servizi che offriamo". Lo dice Giovanni Risso, presidente nazionale della Federazione Italiana Tabaccai

giovedì, 20 gennaio 2022, 19:07

L'allarme di Veronica Durante, funzionaria Uila di Lucca e Massa Carrara: "Ecco cosa cambia da marzo"

mercoledì, 19 gennaio 2022, 18:30

Per la giornata di domani è prevista l’assenza di 555 conducenti. Grazie al lavoro straordinario degli uffici movimento e degli autisti sono solo 5 cinque le sedi operative che continuano ad avere criticità

mercoledì, 19 gennaio 2022, 13:56

E' stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale - all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2022/2023