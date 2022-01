Economia e lavoro



L'associazione sindacale FarmaLucca batte i pugni sul tavolo

venerdì, 21 gennaio 2022, 21:50

di diego venturini

L'associazione sindacale FarmaLucca batte i pugni sul tavolo. E lo fa con forza, guardando alle quotidiane situazioni che le farmacie, da ormai due anni a questa parte, si trovano a dover affrontare. Una "continua emergenza Covid che emergenza non dovrebbe essere più" e che ha costretto a un "superlavoro massacrante" per aiutare e sostenere i cittadini.

Cittadini in perenne disagio, "lasciati purtroppo in balìa di continui decreti, ordinanze e cambi di regole – spiega FarmaLucca -. Lo sviluppo pandemico non era prevedibile, ma è stato trattato con estrema superficialità e scarsa attenzione alla popolazione. La mancanza di conoscenza e di cultura sanitaria hanno portato una faciloneria per la quale chi ha prescritto le regole ha poi scaricato su altri tutte le proprie incompetenze".

Ma FarmaLucca non si ferma qui. E la critica, oltre che per la gestione dei prezzi calmierati, che, a detta dell'associazione sindacale, ha di fatto arrecato danno soprattutto ai privati, è rivolta anche alla Asl. "Durante le feste natalizie, il personale Asl si è preso tutti i suoi tempi, oltre al fatto che i programmi informatici di registrazione per tamponi e vaccini si bloccano frequentemente".

E allora, spesso, l'ottemperanza delle regole è ricaduta sulle farmacie, "unico settore sanitario sempre in prima linea e recuperabile ovunque, durante festivi e prefestivi e in ogni orario. Il primo riferimento sanitario e non solo peri cittadini italiani. Chiediamo scusa se ci sono state mancanze, attese o momenti di congestione, ma niente di tutto questo è responsabilità delle farmacie".

Infatti, per l'associazione sindacale, la farmacia ha troppo frequentemente avuto il ruolo di rimediare alle continue carenze di chi avrebbe dovuto gestire la situazione, più che mai delicata e complicata. "Niente era dovuto a priori dal settore farmacia: tutto ciò che è stato fatto è legato alla disponibilità ed al sostegno attivato da farmacisti e farmaciste. Chiediamo comprensione, ma anche sostegno – conclude FarmaLucca -: sarebbe molto più facile dire di no che continuare con onerosi e pesanti turni per alleviare disagi insormontabili ai cittadini. Cittadini che, senza la fattiva presenza delle farmacie, non avrebbero altre soluzioni".