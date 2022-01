Palazzo Ducale: 2,4 milioni per interventi di adeguamento e valorizzazione

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 7 gennaio 2022, 09:42

Quest'anno la Befana è venuta di notte ma senza... le scarpe rotte perché, approfittando dei saldi iniziati il 5 gennaio in Toscana, si è comprata un paio di calzature alla moda in uno dei negozi della famiglia Lanza, e come darle torto?

giovedì, 6 gennaio 2022, 13:56

Sul portale concorsi on line della Guardia di Finanza, per la prima volta nella storia del Corpo è stato pubblicato il bando di concorso, per soli titoli, per la selezione di 6 atleti con disabilità fisiche e sensoriali, distinti per discipline sportive, che faranno parte della Sezione Paralimpica Fiamme Gialle

mercoledì, 5 gennaio 2022, 16:44

Le conseguenze degli aumenti dei costi energetici rischiano di pesare in modo grave sui bilanci di molte aziende e portare a interruzioni delle attività produttive e chiusure in molti comparti

mercoledì, 5 gennaio 2022, 10:08

In pagamento due misure a sostegno delle imprese agrituristiche e fattorie didattiche della Garfagnana, Media Valle, Piana e Versilia colpite dal Covid. A renderlo noto è Coldiretti Lucca

mercoledì, 5 gennaio 2022, 09:59

Se da un lato, nella provincia di Lucca, a dicembre 2021 per assicurare un'auto occorrevano in media 439,52 euro, vale a dire il 12,07% in meno rispetto allo stesso mese del 2020, dall'altro sono più di 64.000 gli automobilisti toscani che nel 2022 vedranno aumentare il costo dell'RC auto e...

martedì, 4 gennaio 2022, 14:13

Dal 7 gennaio al 6 febbraio parcheggi gratuiti dal lunedì al venerdì a partire dalle 17 di pomeriggio. Lo ha deciso la giunta Tambellini. Esclusi i parcheggi in struttura